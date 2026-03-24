Ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Footage shows the efforts of Israeli air defense systems over Tel Aviv, during Iran's most recent ballistic missile strikes on the country.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι εκτοξεύσεις των πυραύλων ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος, πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Fragments from an Iranian missile fell in seven locations across Tel Aviv, with one directly striking a building.

Το «Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Ισραήλ: Αντίποινα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσε νωρίς το πρωί το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο νότιος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται προπύργιο του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, είχε ήδη βομβαρδιστεί τουλάχιστον μια φορά χθες το βράδυ.

Ο Λίβανος αναφέρει ότι το Ισραήλ έπληξε επτά περιοχές στη νότια Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επτά επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια προάστια», αναφέρει το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Reuters: Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters εντός της εβδομάδας ενδεχομένως να υπάρξουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πακιστανός αξιωματούχος, καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση των εξελίξεων, επιβεβαιώνουν ότι η προοπτική συνάντησης είναι υπαρκτή, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζουν χώρες-διαμεσολαβητές.

Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και κράτη του Κόλπου μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προσπαθώντας να γεφυρώσουν το χάσμα και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για απευθείας επαφή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, με τον οποίον συζήτησαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης τόσο στην περιφερειακή όσο και στην παγκόσμια ασφάλεια, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι, παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, υπάρχουν παράλληλα εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και την αναζήτηση πολιτικής λύσης.

Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις

Παράλληλα, ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μία δομή μείωσης πίεσης αερίου χτυπήθηκαν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, τα ξημερώματα. Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο.

Λίγο μετά το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σημαίνοντας συναγερμό στις δύο χώρες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Fars, δεν ήταν γνωστό ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αν ήταν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ή κάποιος άλλος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το Fars, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από αυτό το πλήγμα.

Παράλληλα, με την επαρχία του Ισφαχάν, πυραυλικό βλήμα χτύπησε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη πόλη Xοραμσάρ του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:

«Η αμερικανο-ισραηλινή επιθετική ενέργεια είχε ως στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στον νότο, πλήττοντας τους αγωγούς παροχής φυσικού αερίου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία της Επαναστατικής Φρουράς αποφάσισε να προβεί σε αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Μέση Ανατολή: Χιλιάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι χιλιάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και την προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, καθώς και το αποβατικό USS New Orleans, μεταφέρουν περίπου 2.200 πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, οι οποίοι αναμένεται να υπαχθούν στην CENTCOM την Παρασκευή. Η συγκεκριμένη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η δύναμη αυτή θα χρειαστεί μερικές ακόμη ημέρες για να φτάσει επιχειρησιακά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει διατάξει την αποστολή και δεύτερης μονάδας, της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια και θα αναπτυχθεί μέσω της αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας του USS Boxer. Η μονάδα αυτή αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή λίγο αργότερα.

Η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων καταδεικνύει την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα και την προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών πλησιάζει.