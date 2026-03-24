24.03.26 , 10:51 Μάρκος Σεφερλής: «Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή»
24.03.26 , 10:38 Σελήνη στους Διδύμους: Πώς θα είναι η μέρα σήμερα για τα 12 ζώδια;
24.03.26 , 10:36 Εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά, Ιωάννινα έδιναν πλαστά πτυχία - 6 συλλήψεις
24.03.26 , 10:34 Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες
24.03.26 , 10:31 Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ
24.03.26 , 10:27 Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη
24.03.26 , 10:15 Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»
24.03.26 , 10:06 Οδ. Σταμούλης: «Αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»
24.03.26 , 09:44 Μαριάννα Πουρέγκα: Η ιατρική, το Taekwondo και το «Μια νύχτα μόνο»
24.03.26 , 09:36 Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα
24.03.26 , 09:32 Ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ
24.03.26 , 09:32 Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
24.03.26 , 09:31 Ελένη Χατζίδου: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια»
24.03.26 , 09:05 Yamaha: Τι θα μας δείξει στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026
24.03.26 , 09:03 Η Επανάσταση του 1821: Όλα τα σημαντικά γεγονότα με εικόνες
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν εξαπέλυσε ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.
  • Ο ισραηλινός στρατός αντέτεινε με αεροπορικά πλήγματα στη νότια Βηρυτό, προπύργιο της Χεζμπολάχ.
  • Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου αναμένονται εντός της εβδομάδας, με διαμεσολαβητές από Αίγυπτο και Πακιστάν.
  • Το Ιράν υπέστη επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, με απειλές για αντίποινα κατά του Ισραήλ.
  • Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένονται στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

 

 

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι εκτοξεύσεις των πυραύλων ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος, πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

 

 

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

 

 

Το «Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσε νωρίς το πρωί το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

 

 

Ο νότιος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται προπύργιο του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, είχε ήδη βομβαρδιστεί τουλάχιστον μια φορά χθες το βράδυ.

Ο Λίβανος αναφέρει ότι το Ισραήλ έπληξε επτά περιοχές στη νότια Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επτά επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια προάστια», αναφέρει το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters εντός της εβδομάδας ενδεχομένως να υπάρξουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. 

 

 

Πακιστανός αξιωματούχος, καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση των εξελίξεων, επιβεβαιώνουν ότι η προοπτική συνάντησης είναι υπαρκτή, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζουν χώρες-διαμεσολαβητές. 

Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και κράτη του Κόλπου μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προσπαθώντας να γεφυρώσουν το χάσμα και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για απευθείας επαφή.

 

 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, με τον οποίον συζήτησαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης τόσο στην περιφερειακή όσο και στην παγκόσμια ασφάλεια, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι, παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, υπάρχουν παράλληλα εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και την αναζήτηση πολιτικής λύσης.

Παράλληλα, ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μία δομή μείωσης πίεσης αερίου χτυπήθηκαν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, τα ξημερώματα. Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο.

Λίγο μετά το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σημαίνοντας συναγερμό στις δύο χώρες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Fars, δεν ήταν γνωστό ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αν ήταν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ή κάποιος άλλος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το Fars, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από αυτό το πλήγμα.

Παράλληλα, με την επαρχία του Ισφαχάν, πυραυλικό βλήμα χτύπησε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη πόλη Xοραμσάρ του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:

«Η αμερικανο-ισραηλινή επιθετική ενέργεια είχε ως στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στον νότο, πλήττοντας τους αγωγούς παροχής φυσικού αερίου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία της Επαναστατικής Φρουράς αποφάσισε να προβεί σε αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι χιλιάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και την προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, καθώς και το αποβατικό USS New Orleans, μεταφέρουν περίπου 2.200 πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, οι οποίοι αναμένεται να υπαχθούν στην CENTCOM την Παρασκευή. Η συγκεκριμένη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η δύναμη αυτή θα χρειαστεί μερικές ακόμη ημέρες για να φτάσει επιχειρησιακά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει διατάξει την αποστολή και δεύτερης μονάδας, της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια και θα αναπτυχθεί μέσω της αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας του USS Boxer. Η μονάδα αυτή αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή λίγο αργότερα.

Η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων καταδεικνύει την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα και την προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών πλησιάζει.

