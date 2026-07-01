Μπορεί να ακούγεται παλιομοδίτικο αλλά εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία

Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να αποκαλύψουν περισσότερα για τη συμβατότητα απ' όσα νομίζεις

Το πρώτο ραντεβού δεν είναι απλώς μια γνωριμία, αλλά μια ευκαιρία να διαπιστώσεις αν υπάρχει πραγματική σύνδεση. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα πρώτα σημάδια είναι συχνά τα πιο αξιόπιστα, αρκεί να μην τα αγνοήσεις.

Τι να προσέξεις στο πρώτο ραντεβού

Δώσε σημασία στην πρώτη εντύπωση . Πριν δημιουργηθούν συναισθηματικοί δεσμοί, είναι πιο εύκολο να αξιολογήσεις αντικειμενικά τη συμπεριφορά του άλλου.

. Πριν δημιουργηθούν συναισθηματικοί δεσμοί, είναι πιο εύκολο να αξιολογήσεις αντικειμενικά τη συμπεριφορά του άλλου. Μην αγνοείς τις «κόκκινες σημαίες». Έλλειψη ενδιαφέροντος, αγένεια ή μη σεβασμός των ορίων δεν πρέπει να δικαιολογούνται ως «άγχος του πρώτου ραντεβού».

Παρατήρησε τη ροή της συζήτησης . Η αμοιβαία συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η άνεση είναι θετικά σημάδια συμβατότητας.

. Η αμοιβαία συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η άνεση είναι θετικά σημάδια συμβατότητας. Άκου το ένστικτό σου . Αν κάτι σε έκανε να νιώσεις άβολα ή πιεσμένα, μην το προσπεράσεις

. Αν κάτι σε έκανε να νιώσεις άβολα ή πιεσμένα, μην το προσπεράσεις Κατέγραψε τις πρώτες σκέψεις σου . Οι αρχικές εντυπώσεις είναι συνήθως πιο αντικειμενικές πριν επηρεαστούν από προσδοκίες.

. Οι αρχικές εντυπώσεις είναι συνήθως πιο αντικειμενικές πριν επηρεαστούν από προσδοκίες. Μη δίνεις πάντα δεύτερη ευκαιρία. Αν από την αρχή λείπουν ο σεβασμός, η επικοινωνία και η άνεση, δύσκολα η σχέση θα εξελιχθεί διαφορετικά.

Διαβάστε το άρθρο με τις συμβουλές για το πρώτο ραντεβού, στο Mylife.com.cy

Συντάκτης: Μαρία Πρατσή