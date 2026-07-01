Καρπουζόπιτα: μία συνταγή για να φέρετε τις Κυκλάδες στο πιάτο σας

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Ο Ιούλιος είναι εδώ, και οι διακοπές πλησιάζουν. Ο Γιώργος Ρήγας φέρνει στο Breakfast@Star μία παραδοσιακή συνταγή που έκαναν οι γιαγιάδες, στις αγαπημένες μας Κυκλάδες. Έφτιαξε Καρπουζόπιτα, και το καλοκαίρι πλημμύρισε το πλατό.   

Φτιάξτε σπιτικά αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με φέτα στον φούρνο

ΚΑΡΠΟΥΖΟΠΙΤΑ

karpouzopita

Υλικά

• 1 κιλό καρπούζι καθαρισμένο
• 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. μέλι
• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 1 κ.γ. κανέλα
• 150 γρ. φέτα θρυμματισμένη
• 2 κ.σ. σουσάμι

Εκτέλεση

1. Πολτοποιείς το καρπούζι και αφαιρείς τα κουκούτσια.

2. Ανακατεύεις με τη ζάχαρη, το μέλι, το ξύσμα και την κανέλα.

3. Προσθέτεις το αλεύρι και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί.

4. Ρίχνεις τα 2/3 της φέτας μέσα στο μείγμα.

5. Αδειάζεις σε λαδωμένο ταψί ή πυρίμαχο σκεύος.

6. Πασπαλίζεις με την υπόλοιπη φέτα και το σουσάμι.

7. Ψήνεις στους 180°C για 50-60 λεπτά μέχρι να ροδίσει.
 

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