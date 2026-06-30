Για να φτιάξεις ένα κλασικό ελληνικό φαγητό, όπως τα Γεμιστά Μπιφτέκια με Λεμονάτες Πατάτες στον Φούρνο, χρειάζεται μία καλή συνταγή, σαν αυτή που φέρνει ο Γιώργος Ρήγας, χρειάζεται αγνά υλικά, και φυσικά χρειάζεσαι να έχεις όρεξη και καλό γουστο για φαγητό, όπως αυτό που υπάρχει στο Breakfast@Star
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
Για τα μπιφτέκια:
• 700 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
• 1 κρεμμύδι
• 1 αυγό
• 80 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
• Αλάτι, πιπέρι
• 200 γρ. φέτα κομμένη σε κύβους
Για τις πατάτες φούρνου:
• 1 κιλό πατάτες
• 80 ml ελαιόλαδο
• Χυμός από 2 λεμόνια
• 1 κ.σ. μέλι
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.γ. ρίγανη
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Αλάτι, πιπέρι
• 150 ml νερό
Εκτέλεση
1. Ζυμώνεις όλα τα υλικά του κιμά εκτός από τη φέτα.
2. Αφήνεις το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά.
3. Χωρίζεις τον κιμά σε 6-8 μέρη, βάζεις στο κέντρο λίγη φέτα και κλείνεις καλά σχηματίζοντας μπιφτέκια.
Εκτέλεση
1. Ανακατεύεις ελαιόλαδο, λεμόνι, μέλι, μουστάρδα, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.
2. Περιχύνεις τις πατάτες και προσθέτεις το νερό.
3. Ψήνεις στους 190°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, γυρίζοντάς τες μία φορά.
Ψήσιμο μαζί
• Βάζεις πρώτα τις πατάτες στον φούρνο.
• Μετά από 35-40 λεπτά τοποθετείς τα μπιφτέκια πάνω ή δίπλα στις πατάτες.
• Συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλα 30-35 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.