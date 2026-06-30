Φτιάξτε σπιτικά αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με φέτα στον φούρνο

Μία εύκολη και κλασική συνταγή από αυτές που ξυπνούν αναμνήσεις και γεύσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 14:50 Αποστολία Ζώη: «Ο θάνατος των γονιών μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
30.06.26 , 14:46 Πετράλωνα: «Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία»
30.06.26 , 14:46 Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
30.06.26 , 14:40 Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συνάντηση με τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara
30.06.26 , 14:00 Πώς να καθαρίζεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου σαν επαγγελματίας
30.06.26 , 13:39 Άση Μπήλιου: «Η Πανσέληνος μεγεθύνει το συναίσθημα»- Η όψη με τον Ποσειδώνα
30.06.26 , 13:39 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
30.06.26 , 13:04 Μυλωνάκης: Η επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς
30.06.26 , 12:37 Κόνι Μεταξά για Τάσο Ξιαρχό: «Μιλάω για αυτόν και μετά λέει μ@%..ιες»
30.06.26 , 12:36 Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της
30.06.26 , 12:27 Η Χριστίνα Μπόμπα έχει γενέθλια: Η φωτογραφία από το μπαλκόνι της
30.06.26 , 12:09 Φτιάξτε σπιτικά αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με φέτα στον φούρνο
30.06.26 , 12:04 Βάρη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι για ώρες - Είχε σπασμούς
30.06.26 , 12:02 Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
30.06.26 , 12:01 Χρ. Μηλιού: «Ο Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου»
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
Πετράλωνα: «Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία»
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Φτιάξτε τα μπιφτέκια με τις πατάτες, όπως τα έφτιαχναν οι παλιοί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για να φτιάξεις ένα κλασικό ελληνικό φαγητό, όπως τα Γεμιστά Μπιφτέκια με Λεμονάτες Πατάτες στον Φούρνο, χρειάζεται μία καλή συνταγή, σαν αυτή που φέρνει ο Γιώργος Ρήγας, χρειάζεται αγνά υλικά, και φυσικά χρειάζεσαι να έχεις όρεξη και καλό γουστο για φαγητό, όπως αυτό που υπάρχει στο Breakfast@Star   

Φτιάξτε αφράτα ντόνατς, για το καλοκαίρι και για κάθε εποχή

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

biftekia

Για τα μπιφτέκια:

• 700 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

• 1 κρεμμύδι

• 1 αυγό

• 80 γρ. φρυγανιά τριμμένη

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

• Αλάτι, πιπέρι

• 200 γρ. φέτα κομμένη σε κύβους

Για τις πατάτες φούρνου:

• 1 κιλό πατάτες

• 80 ml ελαιόλαδο

• Χυμός από 2 λεμόνια

• 1 κ.σ. μέλι

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι, πιπέρι

 • 150 ml νερό

Εκτέλεση

1. Ζυμώνεις όλα τα υλικά του κιμά εκτός από τη φέτα.

2. Αφήνεις το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά.

3. Χωρίζεις τον κιμά σε 6-8 μέρη, βάζεις στο κέντρο λίγη φέτα και κλείνεις καλά σχηματίζοντας μπιφτέκια. 

Εκτέλεση

1. Ανακατεύεις ελαιόλαδο, λεμόνι, μέλι, μουστάρδα, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.

2. Περιχύνεις τις πατάτες και προσθέτεις το νερό.

3. Ψήνεις στους 190°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, γυρίζοντάς τες μία φορά.

Ψήσιμο μαζί

• Βάζεις πρώτα τις πατάτες στον φούρνο.

• Μετά από 35-40 λεπτά τοποθετείς τα μπιφτέκια πάνω ή δίπλα στις πατάτες.

• Συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλα 30-35 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
 |
ΛΕΜΟΝΑΤΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top