Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έχουν φύγει ακόμη για διακοπές. Οι βαλίτσες τους προς το παρόν μένουν στην άκρη, αφού τα γυρίσματα για το GNTM, είναι εντατικά! Η Ηλιάνα, μάλιστα, έχει τόσο απαιτητικό πρόγραμμα που δεν προλαβαίνει ούτε να συζητήσει για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει στη μέση σχεδόν. Πάνε πάρα πολύ ωραία».

Τα προσκλητήρια και οι προετοιμασίες αργούν ακόμη, αλλά η όμορφη παρουσιάστρια δεν αγχώνεται καθόλου «Του χρόνου θα παντρευτώ. Τώρα κάνουμε GNTM», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία: «Δεν έχω δει ούτε προσκλητήρια, ούτε νυφικό. Ένας απλός ελληνικός γάμος θα είναι», ανέφερε.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ είναι σαν να υπήρχε πάντα»

Ενθουσιασμένη με τον νέο κύκλο του GNTM είναι και η Ζεν.

«Ήρθε η Μπέττυ και έφυγε ο Έντι. Ενεργειακά η Μπέττυ είναι σαν να υπήρχε πάντα», ανέφερε αρχικά για την εκπομπή, που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο Star, ενώ αποκάλυψε ότι στους δέκτες μας θα παίζουν και τα blinds dates που έχουν αγαπήσει το κοινό: «Το First Dates συνεχίζει και του χρόνου!».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον σύζυγό της και αν ζηλεύει όταν τον φλερτάρουν. «Ο άντρας μου με βλέπει στην τηλεόραση και με θαυμάζει. Όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη. Εννοείται έχουμε περάσει κρίση, έχουμε δυο παιδιά. Εννοείται ότι ζηλεύω τον άνδρα μου. Κάνω σκηνές και τον διεκδικώ. Αν φλερτάρουν έξω τον άνδρα μου μετά περνάει δύσκολα. Η άλλη που τον φλερτάρει είναι ελεύθερη», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Ο σύζυγος της Ζενεβιέβ, Βασίλης Καρύδης είναι φωτογράφος και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Η γαλλική εφημερίδα Liberation τον έχει συμπεριλάβει σε λίστα με τους πιο ιδιαίτερους και ξεχωριστούς Έλληνες δημιουργούς.