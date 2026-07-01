Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 31χρονη σε ποτάμι της Φλόριντα, όταν δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε.
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Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ποταμό Econlockhatchee στο δάσος Little Big Econ, όπου η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ είχε πάει με τον σύντροφό της για πεζοπορία.
Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια στάση για να κολυμπήσει στο ποτάμι, όταν ξαφνικά ένας αλιγάτορας, περίπου 3,7 μέτρων πετάχτηκε από το νερό και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα.
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«Έκαναν πεζοπορία και απλώς σταμάτησαν για να κολυμπήσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Διατήρησης Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η 31χρονη δέχθηκε δαγκώματα και στα δύο της χέρια.
«Ο σύντροφός της ήταν εκείνος που κάλεσε το 911. Προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το στόμα του αλιγάτορα και, δυστυχώς, καθ' οδόν προς το νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της», είπε.
Ό σύντροφος της 31χρονης πάλεψε με το άγριο ζώο στην προσπάθειά του να τη σώσει. Κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι από τα σαγόνια του, όμως εκείνο της επιτέθηκε ξανά, άρπαξε το άλλο της χέρι και της προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα.
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Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η κλήση στην Άμεση Δράση, στην οποία ακούγονται οι αγωνιώδεις εκκλήσεις ανθρώπων που βρίσκονταν μπροστά στο τραγικό περιστατικό για βοήθεια, ενώ η 31χρονη αιμορραγούσε ακατάσχετα.
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Μία γυναίκα περιγράφει με τρόμο την κατάσταση της τραυματισμένης λέγοντας:
«Είναι φρικτό... το ένα της χέρι έχει αποκοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, μόλις που συγκρατείται».
Λίγες στιγμές αργότερα, ένας άνδρας φωνάζει απελπισμένος στους διασώστες:
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«Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, σας παρακαλώ βιαστείτε. Χάνει πάρα πολύ αίμα, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».
Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο και των διασωστών, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μετά την επίθεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν τον αλιγάτορα, τον θανάτωσαν και αφαίρεσαν το κεφάλι του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.