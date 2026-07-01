Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς

Ένας δύσκολος αγώνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 14:00 Η Νατάσα Θεοδωρίδου ξανά στο Θέατρο Άλσος στις 21 Ιουλίου, μετά το sold-out
01.07.26 , 14:00 Πρώτο ραντεβού: Τα σημάδια που δείχνουν αν αξίζει να υπάρξει συνέχεια
01.07.26 , 13:45 Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
01.07.26 , 13:44 Μαρία Ιωαννίδου: «Μου κόστισε που δεν έβγαλα πιο γρήγορα τα μίνι»
01.07.26 , 13:36 Φωτιά σε πολυκατοικία στο Βέλγιο - Αναφορές για πολλά θύματα
01.07.26 , 13:30 Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε
01.07.26 , 13:13 Βίκυ Καγιά: «Αν φλερτάρουν τον άντρα μου θα ενοχληθώ, αλλά δεν κάνω σκηνή»
01.07.26 , 13:01 Γιάννης Δημαράς: «Η απώλεια έχει κατασκηνώσει μέσα σου»
01.07.26 , 12:52 Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδί, όχι να κάνω γάμο για να ευχαριστήσω τα σόγια»
01.07.26 , 12:36 Τέτα Καμπουρέλη: «Δε με ενοχλεί η ταμπέλα «νυχού», είναι η δουλειά μου»
01.07.26 , 12:24 Χασαπόπουλος: Aπαντά για τις φημολογούμενες αλλαγές στην Kοινωνία Ώρα Mega
01.07.26 , 12:21 Σμύρνη μου αγαπημένη: Δείτε την ταινία on demand έως τις 7 Ιουλίου
01.07.26 , 12:17 Μπιμπίλας: «Κάποτε άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο»
01.07.26 , 12:04 Καρπουζόπιτα: μία συνταγή για να φέρετε τις Κυκλάδες στο πιάτο σας
01.07.26 , 12:00 3 απλές αλλαγές που μπορείς να κάνεις και να δεις διαφορά στο σώμα σου
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα; Τι απαντά η ΑΑΔΕ
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη - «Βιαστείτε χάνει πάρα πολύ αίμα»
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξαιρετικά αποτελέσματα απέσπασαν οι ομάδες των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls, καθώς και τα τέσσερα μονοθέσια που τροφοδοτούνται από την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν μέσα στην πρώτη δεκάδα, σε ένα καυτό Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στους λόφους της Στυρίας στην Αυστρία, στην έδρα της Red Bull.

Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
Έχοντας ανακάμψει ύστερα από ένα δύσκολο Σάββατο στις Κατατακτήριες, ο Max Verstappen κατέκτησε εμφατικά την δεύτερη θέση. Η επαφή του μονοθεσίου του με τις μπαριέρες στο Q3, ως συνέπεια της απώλειας πρόσφυσης που προκλήθηκε από ζημιά στα πίσω αεροδυναμικά στοιχεία, ανάγκασε τον Ολλανδό πιλότο να εκκινήσει από την πέμπτη θέση του grid. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, ο Max Verstappen εντυπωσίασε, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της προσωρινής κατάταξης μέσα στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα κατακτώντας την δεύτερη θέση αλλά και το βραβείο του «Οδηγού της Ημέρας».

Ο ομόσταβλός του Isack Hadjar, εκκινώντας από την όγδοη θέση, τερμάτισε τον αγώνα έκτος, δίνοντας με επιτυχία πολλές μάχες με τους αντιπάλους του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Oracle Red Bull Racing έφτασε στην Αυστρία με ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό της, με τους δύο οδηγούς της ομάδας να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές του.

Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
Με τη σειρά τους, ο Liam Lawson της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls απέσπασε την ένατη θέση τόσο στις Κατατακτήριες όσο και στον αγώνα, ενώ ο Arvid Lindblad εκκίνησε και ολοκλήρωσε τον Grand Prix Αυστρίας στην δέκατη θέση. Με τις επιδόσεις της αυτές, η ομάδα σημείωσε έναν ακόμη «διπλό τερματισμό» στους βαθμούς, ενώ και τα τέσσερα μονοθέσια με την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains κατάφεραν στην Αυστρία να βαθμολογηθούν.Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Grand Prix του Silverstone, τον εντός έδρας αγώνα για τον Arvid Lindblad.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORMULA 1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top