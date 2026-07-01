Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς

Εξαιρετικά αποτελέσματα απέσπασαν οι ομάδες των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls, καθώς και τα τέσσερα μονοθέσια που τροφοδοτούνται από την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains τερμάτισαν μέσα στην πρώτη δεκάδα, σε ένα καυτό Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στους λόφους της Στυρίας στην Αυστρία, στην έδρα της Red Bull.



Έχοντας ανακάμψει ύστερα από ένα δύσκολο Σάββατο στις Κατατακτήριες, ο Max Verstappen κατέκτησε εμφατικά την δεύτερη θέση. Η επαφή του μονοθεσίου του με τις μπαριέρες στο Q3, ως συνέπεια της απώλειας πρόσφυσης που προκλήθηκε από ζημιά στα πίσω αεροδυναμικά στοιχεία, ανάγκασε τον Ολλανδό πιλότο να εκκινήσει από την πέμπτη θέση του grid. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, ο Max Verstappen εντυπωσίασε, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της προσωρινής κατάταξης μέσα στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα κατακτώντας την δεύτερη θέση αλλά και το βραβείο του «Οδηγού της Ημέρας».

Ο ομόσταβλός του Isack Hadjar, εκκινώντας από την όγδοη θέση, τερμάτισε τον αγώνα έκτος, δίνοντας με επιτυχία πολλές μάχες με τους αντιπάλους του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Oracle Red Bull Racing έφτασε στην Αυστρία με ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό της, με τους δύο οδηγούς της ομάδας να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές του.



Με τη σειρά τους, ο Liam Lawson της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls απέσπασε την ένατη θέση τόσο στις Κατατακτήριες όσο και στον αγώνα, ενώ ο Arvid Lindblad εκκίνησε και ολοκλήρωσε τον Grand Prix Αυστρίας στην δέκατη θέση. Με τις επιδόσεις της αυτές, η ομάδα σημείωσε έναν ακόμη «διπλό τερματισμό» στους βαθμούς, ενώ και τα τέσσερα μονοθέσια με την μονάδα ισχύος της Red Bull Ford Powertrains κατάφεραν στην Αυστρία να βαθμολογηθούν.Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Grand Prix του Silverstone, τον εντός έδρας αγώνα για τον Arvid Lindblad.