Μπήλιου: O Δίας στον Λέοντα - Εύνοια στην ερωτική ζωή, χαρά & αισιοδοξία

Θα μείνει σε αυτή τη θέση έως τις 27 Ιουλίου 2027

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε για τον Δία, τον πλανήτη της τύχης που πέρασε στον Λέοντα χθες βράδυ/ βίντεο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δίας πέρασε στο ζώδιο του Λέοντα και θα παραμείνει μέχρι 27 Ιουλίου 2027.
  • Ο Δίας συνδέεται με περισσότερη χαρά, αισιοδοξία και καλλιτεχνική έκφραση.
  • Το ζώδιο του Λέοντα σχετίζεται με τη θεατρική τέχνη και την υποκριτική.
  • Αναμένονται περισσότερες γεννήσεις και ανάπτυξη στην ερωτική ζωή.
  • Ο Δίας στον Λέοντα ευνοεί και τα επιχειρηματικά ανοίγματα.

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, πέρασε, χθες το βράδυ, στο ζώδιο του Λέοντα, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 27 Ιουλίου 2027. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Όταν μιλάμε για τον Δία, μιλάμε βέβαια πάντα για περισσότερη χαρά, αισιοδοξία. Είναι σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής, έχει να κάνει με τις ωραίες πλευρές της ζωής και την καλλιτεχνική έκφραση. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζώδιο του Λέοντα συνδέεται και με την υποκριτική κυρίως, με το θέατρο», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

Μπήλιου: O Δίας στον Λέοντα - Εύνοια στην ερωτική ζωή, χαρά & αισιοδοξία

«Έχει να κάνει με το παιδί, γι' αυτό θα είναι και μία χρονιά που νομίζω ότι μπορεί να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, περισσότερα παιδάκια», πρόσθεσε. 

Όπως είπε η αστρολόγος, ο Δίας στον Λέοντα ευνοεί την ερωτική ζωή, την καλλιτεχνική έκφραση και τα επιχειρηματικά ανοίγματα. 
 

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