Άση Μπήλιου: Όσα είπε για τον Δία, τον πλανήτη της τύχης που πέρασε στον Λέοντα χθες βράδυ/ βίντεο Breakfast@Star

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, πέρασε, χθες το βράδυ, στο ζώδιο του Λέοντα, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 27 Ιουλίου 2027.

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«Όταν μιλάμε για τον Δία, μιλάμε βέβαια πάντα για περισσότερη χαρά, αισιοδοξία. Είναι σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής, έχει να κάνει με τις ωραίες πλευρές της ζωής και την καλλιτεχνική έκφραση. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζώδιο του Λέοντα συνδέεται και με την υποκριτική κυρίως, με το θέατρο», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Έχει να κάνει με το παιδί, γι' αυτό θα είναι και μία χρονιά που νομίζω ότι μπορεί να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, περισσότερα παιδάκια», πρόσθεσε.

Όπως είπε η αστρολόγος, ο Δίας στον Λέοντα ευνοεί την ερωτική ζωή, την καλλιτεχνική έκφραση και τα επιχειρηματικά ανοίγματα.

