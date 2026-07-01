Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 20:50 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλάζει ώρα προβολής: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50 στο Star.
  • Η εκπομπή συνεχίζει για 5η σεζόν, προσφέροντας δημοπρασίες και ιστορίες παλιών αντικειμένων.
  • Απόψε, τρεις νέοι πωλητές παρουσιάζουν αντικείμενα, με τον Θάνο Λούδο να τα εκτιμά.
  • Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι δημοφιλή στους αγοραστές, με έντονο ανταγωνισμό για τις προσφορές.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει συλλεκτικά αντικείμενα και τις ιστορίες τους, προσκαλώντας τους θεατές να συμμετάσχουν.

Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, άλλαξε ώρα προβολής και θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star.

Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

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Απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που ήθελε διακαώς ο Θανάσης Μαυρομάτης

Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!

Ένα αυθεντικό αντικείμενο από τη δεκαετία του ’70, διατηρημένο σε εξαιρετική κατάσταση, φέρνει τον αέρα μιας άλλης εποχής στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το vintage αντικείμενο κερδίζει το ενδιαφέρον των αγοραστών, αλλά πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στον πωλητή για να το αποκτήσουν;

Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!

Ένα τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το αντικείμενο είναι ελαφρώς «πειραγμένο», όπως συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί στα παλιά αντικείμενα, αλλά διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Η συλλεκτική του αξία πυροδοτεί έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές, οι οποίοι το διεκδικούν δυναμικά!

Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!

Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής Αεροπορίας συγκαταλέγονται διαχρονικά στις πιο αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών, όπως επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά των αγορών του Cash or Trash. Τα φαινομενικά απλά αντικείμενα του Παναγιώτη θα καταφέρουν να προσελκύσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον των αγοραστών και να λάβουν υψηλές προσφορές;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash: «Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο»

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Ένα αντίκειμενο με αέρα άλλης εποχής στο Cash or Trash!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH

Νέο ραντεβού

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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CASH OR TRASH
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CASH OR TRASH TRAILER
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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