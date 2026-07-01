Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, άλλαξε ώρα προβολής και θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star.

Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Ένα αυθεντικό αντικείμενο από τη δεκαετία του ’70, διατηρημένο σε εξαιρετική κατάσταση, φέρνει τον αέρα μιας άλλης εποχής στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το vintage αντικείμενο κερδίζει το ενδιαφέρον των αγοραστών, αλλά πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στον πωλητή για να το αποκτήσουν;

Ένα τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το αντικείμενο είναι ελαφρώς «πειραγμένο», όπως συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί στα παλιά αντικείμενα, αλλά διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Η συλλεκτική του αξία πυροδοτεί έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές, οι οποίοι το διεκδικούν δυναμικά!

Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής Αεροπορίας συγκαταλέγονται διαχρονικά στις πιο αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών, όπως επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά των αγορών του Cash or Trash. Τα φαινομενικά απλά αντικείμενα του Παναγιώτη θα καταφέρουν να προσελκύσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον των αγοραστών και να λάβουν υψηλές προσφορές;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH

Νέο ραντεβού

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

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