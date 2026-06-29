Πριν παρουσιάσει το αντικείμενο βασιλικής καταγωγής που της εμπιστεύτηκε ένας συλλέκτης φίλος της, η Χριστίνα Χαλιλοπούλου, με παρότρυνση της Δέσποινας Μοιραράκη, συστήθηκε στους τηλεθεατές του Cash or Trash.

«Είμαι Ελληνίδα τσιγγάνα. Είμαι συνιδρύτρια μιας οργάνωσης. Ανήκω, λοιπόν, στην κοινωνία των πολιτών. Δραστηριοποιούμαι στην ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη σχολική διαρροή, που δυστυχώς στην κοινωνότητά μας είναι αρκετά έντονη. Προσπαθούμε να αποτελούμε καλά και θετικά παραδείγματα, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν παραδείγματα προς μίμηση, και δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά», τόνισε στην εκπομπή του Star.

Cash or Trash: Η Χριστίνα Χαλιλοπούλου επισκίασε με την προσωπικότητά της το αντικείμενό της

Ο βασιλικός θυρεός από ατόφιο μπρούτζο, που είναι πρόθυμη να πουλήσει σε κάποιον αγοραστή, εκτιμήθηκε στα 600 ευρώ από τον Θάνο Λούδο, με την ίδια να αποκαλύπτει πως, σε περίπτωση συμφωνίας, τα χρήματα θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Μελέτης Παγώνης και η Άννα-Μαρία Ρογδάκη διαπραγματεύτηκαν με την 46χρονη διεθνολόγο - νομικό, ωστόσο οι προσφορές τους, με κορυφαία τα 700 ευρώ από τον interior designer, έπεσαν στο «κενό».

Cash or Trash: Δε βρέθηκε αγοραστής για το βασιλικό αντικείμενο της Χριστίνας

Εξηγώντας τον λόγο που απέρριψε την προσφορά-υπέρβαση του Μελέτη Παγώνη, είπε: «Σίγουρα, όταν κινείσαι στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, κάθε ευρώ μετράει. Όμως, επειδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει δοθεί με πολύ συγκεκριμένη εκτίμηση και οδηγία, φοβάμαι ότι δε θα μπορέσω να τη δεχτώ».

«Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο. Ήταν φανταστική η παρουσία. Βέβαια, εγώ λυπήθηκα που δεν το πήρα», παραδέχτηκε η Άννα Μαρία Ρογδάκη.

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