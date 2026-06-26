Στο Cash or Trash η φωνή του Πατρινού Καρναβαλιού - Έκλεισε συμφωνία;

Τρεις αγοραστές συνεργάστηκαν για τα βραχιόλα της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αυγουρίδη, φωνή του πατρινού καρναβαλιού, παρουσίασε έξι αντικείμενα από την Αίγυπτο στο Cash or Trash.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα βραχιόλα της Κλεοπάτρας στα 350 ευρώ, με πιθανή αύξηση αν ήταν από ασήμι ή χρυσό.
  • Η Νάντια ξεκίνησε τη δημοπρασία με προσφορά 100 ευρώ, ενώ η Άννα Μαρία Ρογδάκη πρότεινε τη χρήση τους σε νυφική ανθοδέσμη.
  • Οι αγοραστές ανέβασαν την προσφορά στα 450 ευρώ, αλλά η πωλήτρια αρνήθηκε να αποχωριστεί τα αντικείμενα για συναισθηματικούς λόγους.
  • Η πωλήτρια δήλωσε ότι θα κρατήσει τα αντικείμενα για τις κόρες της και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην εκπομπή με άλλο αντικείμενο.

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο Cash or Trash την πρώτη γυναίκα τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη.

Η μητέρα της, δασκάλα στο επάγγελμα, με θητεία σε σχολεία του εξωτερικού, τής κληροδότησε έξι εντυπωσιακά βραχιόλια από την Αίγυπτο, τα οποία ο Θάνος Λούδος εκτίμησε στα 350 ευρώ. Όπως εξήγησε, η αξία τους θα ήταν διαφορετική, αν το υλικό τους είχε φτιαχτεί από χρυσό ή ασήμι.

Στο Cash or Trash η φωνή του Πατρινού Καρναβαλιού - Έκλεισε συμφωνία;

Cash or Trash: Η Μαρία είναι η πρώτη γυναίκα τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού

Η Νάντια Μπέλε, που ειδικεύεται στα κοσμήματα, ξεκίνησε τη δημοπρασία με μια συμβολική προσφορά 100 ευρώ. Η wedding planner, Άννα-Μαρία Ρογδάκη, θεώρησε ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως λαβές για τη νυφική ανθοδέσμη, ιδέα που ενθουσίασε τον Μελέτη Παγώνη και τον έβαλε μέσα στο κόλπο.

Ο Δημήτρης Δεμερτζής, αν και διστακτικός στην αρχή, αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης, με τους άλλους δύο αγοραστές να του προτείνουν συνεργασία. Τα 300 ευρώ που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν δεν ενθουσίασαν την πωλήτρια, η οποία με ευγένεια τους ανακοίνωσε την απόφασή της.

Cash or Trash: Σύμπραξη τριών αγοραστών για τα βραχιόλια της Κλεοπάτρας

Cash or Trash: Σύμπραξη τριών αγοραστών για τα βραχιόλια της Κλεοπάτρας

«Εμένα θα μου επιτρέψετε να μη σας δώσω αυτή τη χαρά. Για όλα αυτά που σας προείπα με τις ιστορίες, με τα παιδικά μου χρόνια, θεωρώ ότι θα τα κρατήσω να τα δώσω στις κόρες μου, να τα δουν και οι δικές τους κόρες. Δεν είναι ότι δε με ικανοποίησε η προσφορά σας, γιατί το ζητούμενο δεν είναι οικονομικό, είναι συναισθηματικό», τόνισε.

Οι τρεις τους ανέβασαν την προσφορά στα 450 ευρώ, μήπως καταφέρουν να της αλλάξουν γνώμη, αλλά η απάντησή της παρέμεινε αρνητική.

«Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό ποσό. Ξεπεράσαμε και την εκτίμηση του Θάνου, αλλά δεν είμαι έτοιμη να τα αποχωριστώ, οπότε δεν έχουμε συμφωνία», πρόσθεσε στις κάμερες.

«Πέρασα υπέροχα. Ήδη έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι με τι άλλο αντικείμενο θα μπορούσα να ξαναέρθω στην εκπομπή», κατέληξε η ίδια.

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