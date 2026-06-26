Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο Cash or Trash την πρώτη γυναίκα τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη.

Η μητέρα της, δασκάλα στο επάγγελμα, με θητεία σε σχολεία του εξωτερικού, τής κληροδότησε έξι εντυπωσιακά βραχιόλια από την Αίγυπτο, τα οποία ο Θάνος Λούδος εκτίμησε στα 350 ευρώ. Όπως εξήγησε, η αξία τους θα ήταν διαφορετική, αν το υλικό τους είχε φτιαχτεί από χρυσό ή ασήμι.

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Η Νάντια Μπέλε, που ειδικεύεται στα κοσμήματα, ξεκίνησε τη δημοπρασία με μια συμβολική προσφορά 100 ευρώ. Η wedding planner, Άννα-Μαρία Ρογδάκη, θεώρησε ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως λαβές για τη νυφική ανθοδέσμη, ιδέα που ενθουσίασε τον Μελέτη Παγώνη και τον έβαλε μέσα στο κόλπο.

Ο Δημήτρης Δεμερτζής, αν και διστακτικός στην αρχή, αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης, με τους άλλους δύο αγοραστές να του προτείνουν συνεργασία. Τα 300 ευρώ που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν δεν ενθουσίασαν την πωλήτρια, η οποία με ευγένεια τους ανακοίνωσε την απόφασή της.

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«Εμένα θα μου επιτρέψετε να μη σας δώσω αυτή τη χαρά. Για όλα αυτά που σας προείπα με τις ιστορίες, με τα παιδικά μου χρόνια, θεωρώ ότι θα τα κρατήσω να τα δώσω στις κόρες μου, να τα δουν και οι δικές τους κόρες. Δεν είναι ότι δε με ικανοποίησε η προσφορά σας, γιατί το ζητούμενο δεν είναι οικονομικό, είναι συναισθηματικό», τόνισε.

Οι τρεις τους ανέβασαν την προσφορά στα 450 ευρώ, μήπως καταφέρουν να της αλλάξουν γνώμη, αλλά η απάντησή της παρέμεινε αρνητική.

«Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό ποσό. Ξεπεράσαμε και την εκτίμηση του Θάνου, αλλά δεν είμαι έτοιμη να τα αποχωριστώ, οπότε δεν έχουμε συμφωνία», πρόσθεσε στις κάμερες.

«Πέρασα υπέροχα. Ήδη έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι με τι άλλο αντικείμενο θα μπορούσα να ξαναέρθω στην εκπομπή», κατέληξε η ίδια.

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