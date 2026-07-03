Τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ - Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου

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Πρώτη Δημοσίευση: 03.07.26, 12:16

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Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

17χρονος Χαλάνδρι: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ - Του πούλησε αλκοόλ

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι γύρω στις 05:00 το πρωί. Η πτώση του ανακόπηκε κάπου, ωστόσο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του 17χρονου και τον έβαλαν στη ΜΕΘ, ενώ πλέον ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα.

πτώση 17χρονου Χαλάνδρι1

Ο Βρετανός έκανε διακοπές με την οικογένειά του στην Αθήνα. Όπως κατέθεσε φίλος του, χθες το βράδυ πήγαν μια βόλτα στο Νέο Ηράκλειο και κατανάλωσαν αλκοόλ. Όπως είπε πήγαν σε ένα μίνι μάρκετ και ο 17χρονος έδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης στον υπάλληλο, ο οποίος τους έδωσε τελικά αλκοόλ, καθώς το δίπλωμα ήταν βρετανικό και δεν μπορούσε να επαληθεύσει τη γνησιότητά του. 

πτώση 17χρονου Χαλάνδρι2

Ο 37χρονος υπάλληλος του μίνι μάρκετ συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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