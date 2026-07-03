Δεξίωση πρεσβείας ΗΠΑ: Τα ισχυρά μηνύματα για τα F-35

Γκίλφοϊλ: Η μεγαλύτερη τιμή να είμαι πρέσβης στην Ελλάδα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρέσβης ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξήρε την ελληνο-αμερικανική συνεργασία στη δεξίωση για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
  • Στην εκδήλωση συμμετείχαν 3.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και υπουργών.
  • Η Γκίλφοϊλ τόνισε τη σημασία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την κοινή προσπάθεια των συμμάχων.
  • Αναφέρθηκε στα F-35, τα μαχητικά 5ης γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ.
  • Η πρέσβης εξέφρασε τη μεγάλη τιμή που νιώθει να υπηρετεί στην Ελλάδα.

Εξήρε την ελληνο-αμερικανική συνεργασία, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση που παρέθεσε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη που ήταν στη δεξίωση, αναφέρθηκε στο κλίμα της εκδήλωσης και στα μηνύματα που υπήρξαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Δείπνο στη Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για την επέτειο Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Όπως τόνισε μαχητικά της Πολεμικής μας Αεροπορίας «έσκιζαν»  τον ουρανό πάνω από το Σταύρος Νιάρχος όσο έπαιζαν μουσική αμερικανικά συγκροτήματα. 

Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο

Στην εκδήλωση παρέστησαν 3.000 άτομα:  Διπλωμάτες, υπουργοί και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε ότι είναι μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί ως πρέσβης στην χώρα μας, με την οικογένειά της στο πλευρό της. 

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας στη δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας στη  δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα 

Εκεί έσπασε κι η φωνή της. Εξήρε το ρόλο της Ελλάδας εντός ΝΑΤΟ και μάλιστα είπε ότι όταν οι σύμμαχοι χτίζουν μαζί, οι αντίπαλοί μας χάνουν την επιρροή τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υπερ-όπλο που θα πάρει η χώρα μας από τις ΗΠΑ,  τα μαχητικά 5ης γενιάς F-35. 

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