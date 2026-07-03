Εξήρε την ελληνο-αμερικανική συνεργασία, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση που παρέθεσε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη που ήταν στη δεξίωση, αναφέρθηκε στο κλίμα της εκδήλωσης και στα μηνύματα που υπήρξαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως τόνισε μαχητικά της Πολεμικής μας Αεροπορίας «έσκιζαν» τον ουρανό πάνω από το Σταύρος Νιάρχος όσο έπαιζαν μουσική αμερικανικά συγκροτήματα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν 3.000 άτομα: Διπλωμάτες, υπουργοί και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε ότι είναι μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί ως πρέσβης στην χώρα μας, με την οικογένειά της στο πλευρό της.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας στη δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Εκεί έσπασε κι η φωνή της. Εξήρε το ρόλο της Ελλάδας εντός ΝΑΤΟ και μάλιστα είπε ότι όταν οι σύμμαχοι χτίζουν μαζί, οι αντίπαλοί μας χάνουν την επιρροή τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υπερ-όπλο που θα πάρει η χώρα μας από τις ΗΠΑ, τα μαχητικά 5ης γενιάς F-35.