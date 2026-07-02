Δείπνο στη Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για την επέτειο Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Μητσοτάκης: «Πιο ισχυρές παρά ποτέ οι σχέσεις με ΗΠΑ»

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Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες από ποτέ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο δείπνο που παρέθεσε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. 

Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο

Στο δείπνο επιβεβαιώθηκε, λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία παρουσία και του Ντόναλντ Τράμπ, η ισχυρή συμμαχία Αθήνας – Ουάσιγκτον. 

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα» ανέφερε σε ανάρτηση στο facebook ο κ. Μητσοτάκης.   

Η ανάρτηση Μητσοτάκη στο facebook για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις  

Η ανάρτηση Μητσοτάκη στο facebook για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις 

Αντίδραση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: κλειστή παραμένει η πόρτα των F -35 για την Tουρκία 

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να κρατάει κλειστή την πόρτα των F-35 για την Άγκυρα, κόντρα στη φημολογία των τελευταίων ημερών.  

Yπαινιγμός Τραμπ για F-35: θα κάνω τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο

Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την επαναφορά της συζήτησης για τα F-35 ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική θέση. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί τη συνεργασία με την Τουρκία, όμως τονίζει ότι οι νομικοί περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. Όσο η Άγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

Δένδιας: «Η Ελλάδα θα αποκτήσει το καλύτερο αεροσκάφος στον Πλανήτη»

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