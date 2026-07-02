Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες από ποτέ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο δείπνο που παρέθεσε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Στο δείπνο επιβεβαιώθηκε, λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία παρουσία και του Ντόναλντ Τράμπ, η ισχυρή συμμαχία Αθήνας – Ουάσιγκτον.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα» ανέφερε σε ανάρτηση στο facebook ο κ. Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη στο facebook για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Αντίδραση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: κλειστή παραμένει η πόρτα των F -35 για την Tουρκία

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να κρατάει κλειστή την πόρτα των F-35 για την Άγκυρα, κόντρα στη φημολογία των τελευταίων ημερών.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την επαναφορά της συζήτησης για τα F-35 ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική θέση. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί τη συνεργασία με την Τουρκία, όμως τονίζει ότι οι νομικοί περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. Όσο η Άγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.