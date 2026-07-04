Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδώρου, Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας και Λουκίας και Απολλωνίου.
Ο Άγιος Δονάτος (επίσκοπος Λιβύης) εορτάζει στις 4 Ιουλίου. Σύμφωνα με ορισμένους Συναξαριστές, πρόκειται για επίσκοπο της Λιβύης (ή κατ' άλλους της Ετρουρίας), ο οποίος έζησε μαρτυρικά χρόνια και ξεχώρισε για τη φιλανθρωπία του.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:07 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 44 λεπτά.
Σελήνη 18.8 ημερών
Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών
Η Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών καθιερώθηκε το 1995, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών και εορτάζεται το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου.
Ο Συνεταιρισμός αποτελεί μία μορφή επιχειρηματικότητας, που συσπειρώνει τους μικροπαραγωγούς. Σήμερα, οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως.
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