Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων και εκτεταμένες καταστροφές.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, εξετάζοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Λουλούδια στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στο μεταξύ, μια νέα μαρτυρία ένοικου της πολυκατοικίας συγκλονίζει, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα.

«Από τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα του ανελκυστήρα, εγώ όταν άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δε ρίσκαρα να πάω παραπέρα να βγω, γιατί φοβήθηκα μη γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως, σε ένα-δυο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη.

Γέμισε καπνό, γιατί σπάσανε οι πόρτες, τα τζάμια. Στην ουσία το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», περιέγραψε ο ένοικος του 5ου ορόφου, Γιώργος Παπαδόπουλος, στην ΕΡΤ.

Ένοικος πολυκατοικίας: «Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν σε κατάσταση λιποθυμίας στο μπαλκόνι μας»

«Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε κι εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να τον βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς στο διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποια διέξοδο η κυρία Νέστορα η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας, την είδα μετά στο μπαλκόνι μας, να είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ. Προσπαθήσαμε λίγο να τη συνεφέρουμε, φώναξα από κάτω τους διασώστες που είχαν μπει.

Όταν καταλάγιασαν όλα αυτά οι καπνοί, γιατί μέχρι να γίνει αυτό δε βλέπαμε τίποτα, καθόμασταν στο μπαλκόνι με τη σύζυγο στο άλλο μπαλκόνι και προσπαθούσαμε να πάρουμε αέρα από εκεί, γιατί μέσα στο διαμέρισμα είχε προλάβει να μπει ο καπνός, ήταν από πνιγική ατμόσφαιρα και καυτή, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, σου ερχόταν αμέσως ένα κάψιμο στο στήθος», κατέληξε στην περιγραφή του.

Εμπρηστικές επιθέσεις - Θεσσαλονίκη: Αναζητούν DNA στα υπολείμματα των μηχανισμών

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Οι ειδικοί αναζητούν γενετικό υλικό και αποτυπώματα σε κομμάτια μονωτικής ταινίας, στα γκαζάκια, στα πλαστικά δοχεία και σε άλλα ευρήματα που περισυλλέχθηκαν από τα σημεία των εκρήξεων.

Παράλληλα, στα εργαστήρια εξετάζονται και τμήματα των μηχανισμών που διασώθηκαν, παρά το γεγονός ότι αρκετά πειστήρια καταστράφηκαν από τη φωτιά και την επιχείρηση κατάσβεσης.

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Θεσσαλονίκη: Βιντεοληπτικό υλικό και τέταρτος ύποπτος για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Κομβικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινήθηκαν με δύο δίκυκλα. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά και την εμπλοκή ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο φαίνεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο στην οργάνωση ή στη διαφυγή της ομάδας.

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των δραστών: από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τους μηχανισμούς, πώς έφτασαν στα τρία σημεία των επιθέσεων και ποια διαδρομή ακολούθησαν για να εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σκοτάδι δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίηση, ενώ οι ερευνητές αναζητούν και το δίκυκλο που εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Θεσσαλονίκη: Η διπλή έκρηξη που ισοπέδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά την έκρηξη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα.

Τεράστιες φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί τύλιξαν το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και απομάκρυναν κατοίκους και περαστικούς.

Ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν είτε από τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων είτε από την καύση του ίδιου του μηχανισμού.

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από τη διπλή έκρηξη ήταν τόσο ισχυρό, ώστε η είσοδος της πολυκατοικίας υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στους μετρητές φυσικού αερίου του κτιρίου.

Σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοΐδη

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μετέβησαν από την Αθήνα για τον συντονισμό των ερευνών.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι, λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, είναι εξαιρετικά μικρή η πιθανότητα να υπάρξει άμεσα ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικά τα εγκληματολογικά ευρήματα και το βιντεοληπτικό υλικό.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.

Εξιτήριο πήραν ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας από τους δύο ενοίκους της πολυκατοικίας. Η δεύτερη ένοικος παραμένει για προληπτική παρακολούθηση στην Καρδιολογική Κλινική, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα λάβει εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.

Μέσα από το νοσοκομείο, έγραψε σε ανάρτησή της:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ' εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας.

Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα.

Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.

Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.

Με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ»

Στο μεταξύ, στην πολυκατοικία έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξέταση, ενώ συγκλονισμένος βρέθηκε στο σημείο ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, λίγες ώρες μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

«Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικιές του αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες. Εύχομαι αυτοί που το έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, όπως κάνει πάντα», δήλωσε συγκινημένος ο ίδιος.