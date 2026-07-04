Με αυτά τα 10 ακαταμάχητα κοκτέιλ Prosecco, τα καλοκαιρινά σας πάρτι θα αφήσουν εποχή!

Όταν πρόκειται για τον καλοκαιρινά ποτάκια με φίλους, τίποτα δεν ξεπερνά τη λάμψη ενός δροσιστικού αφρώδους ποτού. Αλλά με τόσες πολλές επιλογές –Prosecco, Σαμπάνια, Moscato d'Asti, αφρώδη οίνο– πώς επιλέγετε τον καλύτερο για τις καλοκαιρινές σας συγκεντρώσεις; Και για όσους αγαπούν τον πειραματισμό, ποια είναι τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά κοκτέιλ για να δοκιμάσετε;

Σε αυτόν τον οδηγό, θα εξερευνήσουμε τις διαφορές μεταξύ αυτών των δημοφιλών sparkling ποτών και θα μοιραστούμε 10 ακαταμάχητα καλοκαιρινά κοκτέιλ που θα λατρέψετε!

Αυτά είναι τα 10 καλύτερα καλοκαιρινά κοκτέιλ (συνταγή) με Prosecco

Προερχόμενο από την περιοχή Βένετο της Ιταλίας, το Prosecco είναι ένα ελαφρύ, φρουτώδες και ελαφρώς πιο γλυκό αφρώδες κρασί που παρασκευάζεται κυρίως από σταφύλια Glera. Συχνά πιο προσιτό και ευέλικτο, είναι ιδανικό για χαλαρά καλοκαιρινά πάρτι ή brunch.

Σαμπάνια

Από την περιοχή της Καμπανίας της Γαλλίας, η Σαμπάνια είναι ένα πολυτελές αφρώδες κρασί που παράγεται μέσω της παραδοσιακής Methode Champenoise, η οποία περιλαμβάνει δευτερογενή ζύμωση στο μπουκάλι. Τείνει να είναι πιο σύνθετη, πιο ξηρή και είναι ιδανική για κομψές ή ειδικές περιστάσεις.

Moscato d’Asti

Επίσης από την Ιταλία, το Moscato d’Asti είναι ένα γλυκό, αφρώδες κρασί χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ με λουλουδένιες και φρουτώδεις νότες. Οι απαλές φυσαλίδες του το καθιστούν μια απολαυστική επιλογή για επιδόρπιο ή ελαφριά καλοκαιρινά ποτά.

Αφρώδης οίνος

Μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει Prosecco, Cava και άλλα αφρώδη κρασιά. Η κύρια διαφορά έγκειται στις μεθόδους παραγωγής και την προέλευση. Τα περισσότερα είναι ευέλικτα, οικονομικά προσιτά και ιδανικά για καλοκαιρινές απολαύσεις.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου