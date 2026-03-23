Kρασί, μπίρα ή ποτό; Ποιο αλκοολούχο ποτό είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία;

Τι είναι πιο υγιεινό, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, η μπίρα, το κρασί ή το ποτό; Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το κρασί είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία, σε σύγκριση με την μπίρα ή άλλα αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και το είδος του ποτού που επιλέγει κάποιος να καταναλώσει. Η έρευνα, η οποία έλαβε χώρα στη Βρερτανία και βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 340.000 ενήλικων Βρετανών, επιβεβαίωσε ότι όσοι προτιμούν τον κρασί διατρέχουν «σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου» από όσους επιλέγουν να καταναλώσουν μπίρα, μηλίτη ή οινοπνευματώδη ποτά. Επιπρόσθετα, όσοι πίνουν κρασί, βάσει της έρευνας έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρδιακές παθήσεις.

«Οι επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την ποσότητα, αλλά και από τον τύπο του ποτού», τόνισε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Zhangling Chen

Αλκοόλ και υγεία: Τι έδειξε η έρευνα για το κρασί

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Zhangling Chen από το Central South University της Κίνας: «Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι οι επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την ποσότητα, αλλά και από τον τύπο του ποτού. Ακόμη και χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας ή μηλίτη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, ενώ το κρασί μπορεί να ενέχει χαμηλότερο κίνδυνο».

Η έρευνα διήρκεσε 13 χρόνια και αξιοποίησε δεδομένα από το πρόγραμμα UK Biobank. Ως «μέτρια κατανάλωση» ορίστηκε η ημερήσια πρόσληψη 20 -40 γραμμαρίων αλκοόλ για τους άνδρες και 10 -20 γραμμαρίων για τις γυναίκες. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 έως 3 ποτήρια κρασιού των 150 ml την ημέρα για τους άνδρες και σε 0,75 έως ενάμιση ποτήρι για τις γυναίκες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έκαναν μέτρια κατανάλωση κρασιού είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ αντίθετα όσοι κατανάλωναν άλλα είδη αλκοόλ εμφάνιζαν 9% υψηλότερο κίνδυνο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι και παράγοντες του τρόπου ζωής ενδέχεται να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, καθώς οι όσοι πίνουν κρασί συνήθως ακολουθούν πιο υγιεινή διατροφή, έχουν υψηλότερο εισόδημα και πιθανόν το καταναλώνουν μαζί με το φαγητό.

Τέλος, η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ είχαν 36% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο, 24% περισσότερες πιθανότητες από οποιαδήποτε αιτία και 14% περισσότερες πιθανότητες από καρδιακές παθήσεις.

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, καθώς η μελέτη τους βασίστηκε σε παρατήρηση και δεν αποδεικνύει άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος.