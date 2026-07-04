Hyundai Hybrid Days από την Velmar

Η Hyundai Βελμάρ παρουσιάζει τα Hyundai Hybrid Days, μια ξεχωριστή ενέργεια αφιερωμένη στην προηγμένη full hybrid τεχνολογία της Hyundai, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης των δημοφιλών SUV της μάρκας σε ειδικές προνομιακές τιμές.Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα μοντέλα Hyundai KONA Hybrid, Hyundai TUCSON Hybrid και Hyundai SANTA FE Hybrid συνδυάζουν μοναδικά εμπορικά οφέλη, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας της Hyundai, η οποία συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων και κορυφαία οδηγική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των Hyundai Hybrid Days, οι επισκέπτες της Hyundai Βελμάρ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων για όλα τα πλεονεκτήματα της full hybrid τεχνολογίας, να πραγματοποιήσουν test drive και να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές για την απόκτηση του νέου τους Hyundai.

Τα Hyundai Hybrid Days πραγματοποιούνται στη Hyundai Βελμάρ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία γνωριμίας με τη νέα γενιά των εξηλεκτρισμένων SUV της Hyundai, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων και ειδικών προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ένα από τα 3 καταστήματα της Hyundai Βελμάρ, που είναι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα και σύγχρονα πρότυπα της Hyundai, στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Καταστήματα Hyundai Βελμάρ:

· Μαρούσι (Έκθεση), Λ. Κηφισίας 87, Μαρούσι

· Γλυκά Νερά (Έκθεση), Λ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

· Θέρμη Θεσσαλονίκης, 9o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη,