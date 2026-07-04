Όσα είπε στην τελευταία εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Λίγες ώρες μετά το συγκινητικό φινάλε της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και λίγο πριν από το νέο τηλεοπτικό της κεφάλαιο, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε 11 χρόνια πίσω, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την εποχή που όλα ξεκινούσαν.

Στο στιγμιότυπο τη βλέπουμε με καστανά μαλλιά, αμέσως μετά από μια επίσκεψη στο κομμωτήριο, ενώ μέσα από τη λεζάντα της αναφέρθηκε στη διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και στον άνθρωπο που, όπως αποκάλυψε, τη θεωρούσε γούρι του.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με το ακόλουθο μήνυμα: «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα πριν 11 χρόνια! Στο κομμωτήριο του @michalispapadakis

Μου λεγες είμαι το γούρι σου… Kαι ναι τώρα πια ξέρω πως αυτά τα χρόνια ήταν μαγικά, δημιουργικά και αγαπησιάρικα! 11 χρόνια αγκαλιές, συνεργασίες, φιλίες και αγάπη.

Μεγάλωσα, συνειδητοποίησα, θύμωσα και αγάπησα το καθετί. Άλλαξα έξω και μέσα μου κυρίως… Έμαθα να συγχωρώ, να ζητώ συγνώμη και να βαδίζω με πίστη στο Θεό. Τα έχω αφήσει όλα στην αγάπη του… Σας ευχαριστώ! Στα επόμενα που θα έρθουν».