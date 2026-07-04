Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»

Το συγκινητικό throwback και το μήνυμα για τα «επόμενα που θα έρθουν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.07.26 , 11:34 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο
04.07.26 , 11:10 Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»
04.07.26 , 11:00 «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο
04.07.26 , 10:50 Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
04.07.26 , 10:30 Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
04.07.26 , 10:00 Αυτά είναι τα 10 καλύτερα καλοκαιρινά κοκτέιλ με αφρώδες κρασί!
04.07.26 , 10:00 Hyundai Hybrid Days από την Velmar
04.07.26 , 09:57 Γιώργος Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
04.07.26 , 09:22 Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»- Πώς σώθηκε η Αφρ. Νέστορα
04.07.26 , 09:03 Κατερίνα Βασιλάκου: Το όνειρο ζωής που δεν πρόλαβε να χαρεί
04.07.26 , 08:32 BMW X5: Η νέα γενιά εντυπωσιάζει
04.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Ιουλίου
03.07.26 , 23:51 Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί
03.07.26 , 23:45 Παυλίνα Βουλγαράκη: Μας ταξιδεύει με το «Γιασεμάκι»
03.07.26 , 22:50 Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα: «Θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε στην τελευταία εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη δημοσίευσε προσωπική ανάρτηση στα social media, αναπολώντας 11 χρόνια από την αρχή της καριέρας της.
  • Στη φωτογραφία που ανάρτησε, εμφανίζεται με καστανά μαλλιά μετά από επίσκεψη στο κομμωτήριο.
  • Αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές της πορείας της, όπως αγκαλιές, συνεργασίες και φιλίες.
  • Εξέφρασε την προσωπική της εξέλιξη, αναγνωρίζοντας ότι έχει αλλάξει τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
  • Ευχαρίστησε το κοινό της και δήλωσε έτοιμη για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο.

Λίγες ώρες μετά το συγκινητικό φινάλε της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και λίγο πριν από το νέο τηλεοπτικό της κεφάλαιο, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Σπρώχνω τα 11 χρόνια Αλήθειες - Πάμε για το 1ο το καλό»

 

 

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε 11 χρόνια πίσω, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την εποχή που όλα ξεκινούσαν.

Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα Κουτσελίνη: «Ο Καραϊβάζ σήμερα ήταν ανάμεσά μας»

Στο στιγμιότυπο τη βλέπουμε με καστανά μαλλιά, αμέσως μετά από μια επίσκεψη στο κομμωτήριο, ενώ μέσα από τη λεζάντα της αναφέρθηκε στη διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και στον άνθρωπο που, όπως αποκάλυψε, τη θεωρούσε γούρι του.

 

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με το ακόλουθο μήνυμα: «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα πριν 11 χρόνια! Στο κομμωτήριο του @michalispapadakis

Μου λεγες είμαι το γούρι σου… Kαι ναι τώρα πια ξέρω πως αυτά τα χρόνια ήταν μαγικά, δημιουργικά και αγαπησιάρικα! 11 χρόνια αγκαλιές, συνεργασίες, φιλίες και αγάπη.

Μεγάλωσα, συνειδητοποίησα, θύμωσα και αγάπησα το καθετί. Άλλαξα έξω και μέσα μου κυρίως… Έμαθα να συγχωρώ, να ζητώ συγνώμη και να βαδίζω με πίστη στο Θεό. Τα έχω αφήσει όλα στην αγάπη του… Σας ευχαριστώ! Στα επόμενα που θα έρθουν».

Ζήνα Κουτσελίνη: Ποζάρει με ginger μαλλί - «Είμαι εγώ από το χθες»

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top