Ζήνα Κουτσελίνη: Ποζάρει με ginger μαλλί - «Είμαι εγώ από το χθες»

Μια ιδιαίτερα νοσταλγική ανάρτηση έκανε η παρουσιάστρια του Star

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Ζήνα Κουτσελίνη: «Ολοκληρώνεται ένας κύκλος»/ Βreakfast@Star

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Μια ιδιαίτερα νοσταλγική ανάρτηση έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Star δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα παλιά, στην οποία ποζάρει με εντυπωσιακό ginger χρώμα στα μαλλιά! Kαι αν και την έχουμε συνηθίσει με το χαρακτηριστικό της ξανθό, δικαίως να πούμε πως το ginger τής πήγαινε επίσης πολύ!

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, με τους followers της να την αποθεώνουν τόσο για την εμφάνισή της όσο και για το διαχρονικό της χαμόγελο.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Ζήνα Κουτσελίνη έγραψε:

«Ναι είμαι εγώ από το χθες!!! Δεν ξέρω γιατί αλλά το τελευταίο διάστημα μελετώ το χθες και χάνομαι στις αλήθειες του… #zina #smile».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν δεκάδες, με πολλούς να επισημαίνουν πως η παρουσιάστρια παραμένει το ίδιο γοητευτική και σήμερα, ενώ αρκετοί στάθηκαν στη μεγάλη αλλαγή που της χάριζε το ginger χρώμα στα μαλλιά.

Δες την ανάρτησή της:

Αυτές οι ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς πέφτει η αυλαία για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία ολοκληρώνει τον κύκλο της αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι τηλεθεατές δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, καθώς η επιτυχημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει κανονικά τη συνεργασία της με το Star και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, επιστρέφοντας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Μέχρι τότε, η ίδια φαίνεται πως αφιερώνει λίγο χρόνο στην αναπόληση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το παρελθόν που, όπως φαίνεται, έχουν ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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