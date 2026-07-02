Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε τη φετινή καλοκαιρινή της περιοδεία με τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, χθες το βράδυ. Η εμφάνιση σηματοδότησε την έναρξη του «Hybrid tour», που θα συνεχιστεί σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ελένη Φουρέιρα: H εκρηκτική της εμφάνιση στο Κατράκειο/ instagram

Η εμφάνισή της ήταν εκρηκτική επί σκηνής, με τους παρευρισκόμενους στη συναυλία να δίνουν παλμό ενόσω εκείνη τραγουδούσε χορεύοντας τις γνωστές επιτυχίες της.

Ελένη Φουρέιρα: Βίντεο από τη συναυλία της/ instagram

Στη σκηνή, η Ελένη Φουρέιρα πλαισιώθηκε από δέκα χορευτές, με visuals, props και χορογραφίες που διαμόρφωσαν το πρόγραμμα της βραδιάς.

Ελένη Φουρέιρα: H εκρηκτική της εμφάνιση στο Κατράκειο/ instagram

Στις εμφανίσεις της βραδιάς ήταν και ο Saske, με τον οποίο η Ελένη Φουρέιρα ερμήνευσε το ντουέτο «10’». Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης η Marseaux, ενώ το opening act έκανε ο AGapios.

Φουρέιρα: Τα sexy glamorous look της

Η pop τραγουδίστρια έκανε δύο εμφανίσεις, διατηρώντας το sexy glamorous στυλ της επί σκηνής.

Το πρώτο look αποτελούταν από animal print κορσέ με διακοσμητικές λεπτομέρειες, λευκό fluffy σορτσάκι, διχτυωτό καλσόν και μαύρες μπότες πάνω από το γόνατο.

Ελένη Φουρέιρα: H εκρηκτική της εμφάνιση στο Κατράκειο/ instagram

Στο δεύτερο look φόρεσε μαύρο ασύμμετρο κορμάκι με διαφάνειες και cut-outs, μακριά μανίκια με σχέδιο, μαύρες fluffy λεπτομέρειες στο κάτω μέρος και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Ελένη Φουρέιρα: H εκρηκτική της εμφάνιση στο Κατράκειο/ instagram

Φουρέιρα: Ποιοι βρέθηκαν στο Κατράκειο

Από το κοινό παρακολούθησε τη συναυλία και ο Αλμπέρτο Μποτία, σύζυγος της τραγουδίστριας, αλλά και ο κολλητός της φίλος – νονός του γιου του ζευγαριού, Πέτρος Τσαπαρδώνης.

Ελένη Φουρέιρα: O Αλμπέρτο Μποτία στη συναυλία της/ instagram

Εκεί ήταν και η Κόνι Μεταξά, η οποία σε κάποιο σημείο της συναυλίας βρισκόταν στους ώμους του Πέτρου Τσαπαρδώνη.

Ελένη Φουρέιρα: Η Κόνι Μεταξά στη συναυλία της/ βίντεο instagram

Η Ελένη Φουρέιρα από τη σκηνή είπε στο μικρόφωνο: «Κόνι, να σου πω κάτι; Σ’ αγαπάω ρε φίλε! Εδώ είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. Παιδιά, είναι η Κόνι Μεταξά. Είσαι πάνω στον κολλητό μου τον Πέτρο και δίπλα στον άντρα μου».

Ελένη Φουρέιρα: Χατζίδου- Παύλου με την κόρη τους, Μελίτα στη συναυλία της/ instagram

Τη συναυλία παρακολούθησαν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους, Μελίτα.

