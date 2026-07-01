Φουρέιρα: «Έχω φάει πάρα πολύ bullying – Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε»

«Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα», εξομολογήθηκε η καλλιτέχνιδα

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Ελένη Φουρέιρα: «Έχω Φάει Πάρα Πολύ Bullying»/ The 2Night Show

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τις δυσκολίες της μητρότητας και το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού, δηλώνοντας ότι δεν την αγχώνει πια.
  • Αναφέρθηκε στο bullying και τον ρατσισμό που βίωσε στην αρχή της καριέρας της, σημειώνοντας ότι υπήρξαν άσχημα σχόλια για την αλβανική της καταγωγή.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να έχει ένα αδερφάκι για το παιδί της, αλλά τόνισε ότι η οικογένειά της είναι ήδη γεμάτη.
  • Προέτρεψε τα παιδιά που βιώνουν bullying να μιλούν και να ζητούν βοήθεια, τονίζοντας ότι υπάρχει λύση για όλα.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης 30/6 η Ελένη Φουρέιρα η οποία μίλησε για την οικογένειά της, το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, τις δυσκολίες της μητρότητας, αλλά και τον ρατσισμό και το bullying που βίωσε στο παρελθόν.

Για το αν σκέφτεται να μεγαλώσει η οικογένειά της με δεύτερο παιδί, η Ελένη Φουρέιρα απάντησε πως «είναι κάτι το οποίο δε με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη.

Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνο του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του. Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δε μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι».

ελενη φουρειρα

«Έχω γίνει χίλια κομμάτια»

«Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Δεν είναι τόσο ρόδινο. Ακόμα δεν κοιμάται, ακόμα φωνάζει το βράδυ, ακόμα είμαστε ξαπλωμένοι κάτω σε ένα στρώμα δίπλα από το κρεβάτι του. Έχω γίνει χίλια κομμάτια και εγώ και ο πατέρας του. Δεν είναι τόσο ρόδινο, αλλά είναι δική μου επιλογή», είπε η καλλιτέχνιδα για την έντονη καθημερινότητά της.

 «Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα»

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο bullying που δέχθηκε στο παρελθόν και στα πρώτα της βήματα στην καριέρα της: «Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα, έχω φάει πάρα πολύ bullying. Είναι 50-50, γιατί μου έχουν φερθεί πολύ ωραία και με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει, αλλά έχει περάσει μια περίοδος που έχω φάει πάρα πολύ bullying, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου. Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε ακόμη γιατί ως παιδί φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά για την αλβανική καταγωγή της. «Πες το ότι ευθύνομαι και εγώ. Για το ρατσισμό ή το bullying που, αν θες, από κάποιες εκπομπές. Μπορεί. Δεν υπήρχε τακτ. Το ότι δεν υπήρχε αυτό ότι είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του σε μια ξένη χώρα, έχει φάει πάρα πολύ ρατσισμό, οπότε αναγκάστηκε ίσως να προσπαθήσει να κρύψει την καταγωγή του, την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δε νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε. “Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”», πρόσθεσε ενώ κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα στα παιδιά που βιώνουν bullying:

«Για όλα υπάρχει λύση και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε. Και αν δεν μπορείτε στους γονείς σας, υπάρχουν τηλέφωνα και άνθρωποι που μπορούν να σας ακούσουν. Για όλα υπάρχει λύση».

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