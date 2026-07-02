Τραγωδία στο φαράγγι Τρύφου: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός

Σώος εντοπίστηκε ο φίλος του

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Βόνιτσα: Νεκρός Ανασύρθηκε 40χρονος Από Το Φαράγγι Τρύφου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.
  • Δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο το βράδυ της Τετάρτης (1/7).
  • Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενεργοποιήθηκε, με 18 πυροσβέστες και εξειδικευμένο εξοπλισμό.
  • Ο ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός, ενώ ο 40χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Tραγωδία σημειώθηκε στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο, με τον έναν να ανασύρεται τελικά νεκρός. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7), όταν το 112 δέχθηκε κλήση για δύο άτομα που βρίσκονταν σε δυσπρόσιτη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Άμεσα ενεργοποιήθηκε μηχανισμός για τον εντοπισμό τους και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Μετά από πολύωρες και απαιτητικές προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν αρχικά να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωντανό τον έναν άνδρα. Στη συνέχεια εντόπισαν τον δεύτερο, έναν 40χρονο, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Με τη χρήση εξειδικευμένου ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/7), ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, δυνάμεις της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ομάδα drones της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συνέδραμε στον εντοπισμό των δύο ανδρών.
 

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