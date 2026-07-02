Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων και της Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς.

Ο Άγιος Ιουβενάλιος, κατέχει μία από τις επισημότερες θέσεις στην εκκλησιαστική Ιστορία. Κατά την πιο πιθανή γνώμη, πατριάρχευσε 28 συνεχή χρόνια και υπήρξε σύγχρονος των βασιλέων Θεοδοσίου του μικρού, Πουλχερίας, Μαρκιανού και Λέοντος του Α'.

Στη Γ' Οικουμενική Σύνοδο (βλέπε 9 Σεπτεμβρίου), που έγινε στην Εφεσο, η συμμετοχή του Ιουβενάλιου ήταν ενεργητικώτατη. Διότι ήταν άνδρας όχι μόνο πολλού ζήλου, αλλά και λόγου και παιδείας. Ο Ιουβενάλιος έγραψε για την Κοίμηση της Θεοτόκου και τη Μετάσταση αυτής. Επίσης, αυτός είναι που έστειλε στον αυτοκράτορα Μαρκιανό τα εντάφια της σπάργανα, που κατατέθηκαν στο Ναό των Βλαχερνών (βλέπε ίδια ημέρα).

Ο Άγιος Ιουβενάλιος, πέθανε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δοσίθεου, το έτος 457 μ.Χ.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης*

Ιουβεναλία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:06 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 16.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Αθλητικογράφων

Η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητικογράφων (World Sports Journalists Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου (AIPS).

H αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησεογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού.

Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου.

Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό την σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων (International Association of Presse Sportive, AIPS), που εδρεύει στην Λωζάνη της Ελβετίας. Η AIPS ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου 1924 κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Για να γιορτάσει τα εβδομηντάχρονα από την ίδρυση της, το 1994, και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, η AIPS όρισε την 2α Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Αθλητικογράφων.

Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο - όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο αλλά στον κόσμο γενικότερα.