Πετράλωνα: Το κενό 15 cm ανάμεσα στις πολυκατοικίες πριν την κατάρρευση

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα Πετράλωνα, πολυκατοικία κατέρρευσε λόγω κενών 15 εκ. ανάμεσα σε αυτή και τη διπλανή, πριν την κατάρρευση.
  • Η θεμελίωση της παλιάς πολυκατοικίας ήταν πλημμελής και επηρεάστηκε από εκσκαφή για νέα οικοδομή.
  • Μάρτυρας περιγράφει ήχο και κίνηση της πολυκατοικίας πριν την πτώση.
  • Κλιμάκιο της Πολεοδομίας πραγματοποίησε αυτοψία στην κατεστραμμένη πολυκατοικία.
  • Ειδική επιτροπή θα εξετάσει την καταλληλότητα των γειτονικών κτιρίων.

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως το STAR για πως μπορεί να έπεσε ξαφνικά η τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τόσο η εκσκαφή για τη θεμελίωση της νέας πολυκατοικίας, όσο και τα θεμέλια της παλιάς.

Στις εικόνες-ντοκουμέντο του STAR φαίνεται το κενό των 15 εκατοστών που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες λίγο πριν από την κατάρρευση. Η τετραόροφη πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει επικίνδυνη κλίση. 

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Πετράλωνα: AI αναπαράσταση της ολικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας 

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καταγράφεται καρε-καρέ πως έπεσε η τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. 

«Τα θεμέλια αυτής της πολυκατοικίας που ήταν το ΄70 είναι στα 2-3 μέτρα, αυτοί σκάψανε στα 6,  πήγανε κάτω τα θεμέλια.  Ρίχνανε μπετόν να την "πιάσουν" αλλά με το μπετόν αλλά υποχώρησε το χώμα και έγειρε. Ερχόμουν 50 μέτρα από την πολυκατοικία και άκουσα ένα τρίξιμο κι ένα θόρυβο. Σταμάτησα, πάγωσα και είδα την πολυκατοικία να πέφτει...», λέει αυτόπτης μάρτυρας. 

Η τετραόροφη πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης, στο αριθμό 22, χτίστηκε τμηματικά. Πρώτα οι δύο όροφοι και το '73 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των άλλων δύο. Η μοιραία ολίσθηση στο έδαφος και μάλιστα πλαγίως φαίνεται πως προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης για τη θεμελίωση της διπλανής πολυκατοικίας που θα σηκωνόταν.    

Ο κύριος Δ. Παπαελευθερίου, Πολτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η θεμελίωση της παλιάς πολυκατοικίας πλημμελής και λόγω παλαιότητας όπου δεν υπήρχαν συνδετήρια δοκάρια και ενδεχομένως ζημιές που 'χαν γίνει απ' το σεισμό του ΄99. Στην υπό ανέγερση οικοδομή, όταν έγινε η εκσκαφή για να κατασκευάσουν "ντουλάπια" έπρεπε να γίνει τμηματικά κι όχι με καλουπωμένο μπετόν που καθυστερεί, αλλά με εκτοξευόμενο ταχείας πήξεως "γκανάιτ" που γίνεται αμέσως με την εκσκαφή, ώστε το χώμα να μην προλάβει να υποχωρήσει...».

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