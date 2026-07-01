Πετράλωνα: Νεκρός ο σκύλος που παγιδεύτηκε στην πολυκατοικία που κατέρρευσε

«Η σπιτονοικοκυρά είχε κλειδί, γιατί δεν άνοιξε;»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στις Αποκαλύψεις μιλάει ένοικος της πολυκατοικίας που είχε τον σκύλο της μέσα σε ένα από τα διαμερίσματα/ ANT1

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Μια πολύ σημαντική απώλεια βιώνει μια ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην περιοχή των Πετραλώνων. Ανάμεσα στα συντρίμμια του κτιρίου, που ισοπεδώθηκε μέσα σε λίγες στιγμές, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για το κατοικίδιό της, ένα άτυχο σκυλάκι που εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμα χωρίς να καταφέρει να βγει ζωντανό. Η απώλεια αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς γίνεται λόγος για ολιγωρία και άρνηση παροχής βοήθειας, οι οποίες, αν είχαν αποφευχθεί, θα μπορούσαν να είχαν σώσει τη ζωή του.

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Η ιδιοκτήτρια του σκύλου είχε φύγει από το κτίριο λίγες ώρες πριν από το συμβάν, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.

Εικόνες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου είχε φύγει από το κτίριο λίγες ώρες πριν από το συμβάν, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. Επιστρέφοντας στο σημείο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αποκαρδιωτικό θέαμα: το σπίτι της είχε μετατραπεί σε έναν σωρό από μπάζα και η μοναδική της συντροφιά είχε χαθεί για πάντα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της επικείμενης κατάρρευσης, η σπιτονοικοκυρά καθώς και ένας άλλος ένοικος της πολυκατοικίας κινητοποιήθηκαν για να ειδοποιήσουν τον κόσμο να εκκενώσει άμεσα το οίκημα.

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Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, οι παρευρισκόμενοι συνειδητοποίησαν την απουσία της γυναίκας, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις τους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι το κατοικίδιό της βρισκόταν μόνο του κλειδωμένο μέσα στο διαμέρισμα. Στο σημείο αυτό ξεκινά η αντιπαράθεση, καθώς, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, ένας από τους ενοίκους προσπάθησε να σπάσει την πόρτα του διαμερίσματος για να απεγκλωβίσει το ζώο. Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, η οποία είχε στην κατοχή της αντικλείδι, φέρεται να αρνήθηκε πεισματικά να το παραχωρήσει ή να ανοίξει η ίδια.

Πτώση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Απίστευτες εικόνες από την κατάρρευση / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

«Εκεί μέσα είχα την ψυχή μου. Δεν είναι τα πράγματα ή το σπίτι… Ήταν η μοναδική συντροφιά μου», είπε, προσθέτοντας: «Η σπιτονοικοκυρά είχε κλειδί, γιατί δεν άνοιξε;».

Σε κατάσταση σοκ και με δάκρυα στα μάτια, η γυναίκα ξέσπασε, εκφράζοντας τον βαθύ της πόνο και την οργή της για την αδιαφορία που αντιμετώπισε. Όπως υπογράμμισε, η απώλειά της αφορά μια ζωντανή ψυχή που αποτελούσε το στήριγμά της.

 

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