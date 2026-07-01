Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε η φωτιά που περικύκλωσε τη Λητή Ωραιοκάστρου χθες το απόγευμα. Το αγόρι, που πρώτο το Star μετέδωσε ότι αγνοούνταν, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του που παραδόθηκε στις φλόγες. Νωρίς το απόγευμα είχε βρεθεί και η σορός του πατέρα του μέσα στο κτήμα τους, ενώ η μητέρα διασώθηκε την τελευταία στιγμή από τους πυροσβέστες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και δεν γνωρίζει για την τύχη τους. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Τραγωδία στη Λητή: Πατέρας και γιος χάθηκαν στις φλόγες

Η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Μέχρι τώρα δεν γνωρίζει ότι οι φλόγες που τύλιξαν το σπίτι της πήραν μαζί τους τον 12χρονο γιο της, Μάξιμο, και τον άντρα της.

Το μέγεθος της τραγωδίας αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν οι φλόγες έπεσαν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν μέσα στο σπίτι. Εκεί εντόπισαν τη δεύτερη σορό. Κατάλαβαν ότι ήταν το αγόρι που αγνοούνταν από το απόγευμα, ωστόσο έπρεπε να γίνει τυπικά η διαδικασία της ταυτοποίησης. Πριν λίγες ώρες είχαν εντοπίσει στην αυλή τη σορό του 66χρονου.

Η σορός του 66χρονου βρέθηκε μπροστά από το σπίτι, εκεί που είναι οι κόκκινες κορδέλες. Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι να κρυφτεί, η μητέρα βγήκε σε ένα ξέφωτο μέσα στο οικόπεδο και διασώθηκε την τελευταία στιγμή από τους πυροσβέστες.

Τραγωδία στη Λητή: Αγνόησαν το 112 και έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος μέχρι τις 15:30 περίπου επικοινωνούσε με συμμαθητές του σε ομάδα επικοινωνίας. Λίγα λεπτά μετά, το τηλέφωνό του νέκρωσε.

Η φωτιά, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 από την Ανθούπολη καίγοντας σιτηρά και χαμηλή βλάστηση, έφτασε πολύ γρήγορα έξω από τη Λητή και περικύκλωσε το κτήμα που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση. Ο 66χρονος εκπαιδευτικός αρνήθηκε να φύγει. Έμεινε μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του. Πυκνοί καπνοί είχαν τυλίξει τη Λητή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί το χωριό.

Η 40χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο είναι εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της βρίσκονται συγγενείς και η αδελφή του νεκρού άντρα της.