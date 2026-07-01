Φωτιά Ωραιόκαστρο: Πατέρας & γιος «χάθηκαν» προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι

Οικογενειακή τραγωδία - Αγνόησαν το 112

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 22:15 Cash or Trash: «Εκεί "ράγισε" η ψυχή μου. Εκεί είπα κάτι πρέπει να κάνω»
01.07.26 , 22:00 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φυλάκιση 1- 3 έτη σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη
01.07.26 , 22:00 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ
01.07.26 , 22:00 Cash or Trash: «Άνοιξαν» το πορτοφόλι τους οι buyers για το τραπεζάκι;
01.07.26 , 21:27 Κυβέρνηση: Αντιμετώπιση των «γκαζάκηδων» ως εγκληματική οργάνωση
01.07.26 , 21:20 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Πατέρας & γιος «χάθηκαν» προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι
01.07.26 , 21:00 «Ανακαινίζω»: Έρχονται αλλαγές - Απογοητεύουν τα πρώτα στοιχεία
01.07.26 , 20:29 Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν χωριά - Στάχτη κτηνοτροφικές μονάδες
01.07.26 , 20:20 H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»
01.07.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα σάρωσε στον τελικό - Εσύ τι θα κάνεις;
01.07.26 , 19:34 Έληξε η μίσθωση & ο ενοικιαστής δε φεύγει - Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης
01.07.26 , 19:33 Επίδομα 418 ευρώ: Ποιοι μοιράζονται πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ
01.07.26 , 19:09 Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα
01.07.26 , 18:53 Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα φαλακρή με την τομή και ο άλλος καθόταν»
01.07.26 , 18:52 BMW Highway Assistant: Οδήγηση χωρίς...χέρια
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο
Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα
Λιάγκας: «Κόλαφος» για την Τούνη - «Ντρέπεται και η ντροπή!»
Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα φαλακρή με την τομή και ο άλλος καθόταν»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά στη Λητή Ωραιοκάστρου οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία με τον θάνατο πατέρα και γιου.
  • Ο 12χρονος Μάξιμος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ η σορός του 66χρονου πατέρα του εντοπίστηκε στην αυλή.
  • Η μητέρα, 40 ετών, διασώθηκε με εγκαύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να γνωρίζει για την τύχη των δύο ανδρών.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από την Ανθούπολη και γρήγορα περικύκλωσε το κτήμα της οικογένειας.
  • Η οικογένεια αγνόησε προειδοποίηση του 112 και παρέμεινε στο σπίτι για να το προστατεύσει.

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε η φωτιά που περικύκλωσε τη Λητή Ωραιοκάστρου χθες το απόγευμα. Το αγόρι, που πρώτο το Star μετέδωσε ότι αγνοούνταν, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του που παραδόθηκε στις φλόγες. Νωρίς το απόγευμα είχε βρεθεί και η σορός του πατέρα του μέσα στο κτήμα τους, ενώ η μητέρα διασώθηκε την τελευταία στιγμή από τους πυροσβέστες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και δεν γνωρίζει για την τύχη τους. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη. 

Φωτιά Θεσσαλονίκη: «Το παιδί!» - Καταπλακώθηκε από την οροφή ο 12χρονος

Τραγωδία στη Λητή: Πατέρας και γιος χάθηκαν στις φλόγες 

Τραγωδία στη Λητή: Πατέρας και γιος χάθηκαν στις φλόγες 

Η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Μέχρι τώρα δεν γνωρίζει ότι οι φλόγες που τύλιξαν το σπίτι της πήραν μαζί τους τον 12χρονο γιο της, Μάξιμο, και τον άντρα της.

Το μέγεθος της τραγωδίας αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν οι φλόγες έπεσαν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν μέσα στο σπίτι. Εκεί εντόπισαν τη δεύτερη σορό. Κατάλαβαν ότι ήταν το αγόρι που αγνοούνταν από το απόγευμα, ωστόσο έπρεπε να γίνει τυπικά η διαδικασία της ταυτοποίησης. Πριν λίγες ώρες είχαν εντοπίσει στην αυλή τη σορό του 66χρονου.

Η σορός του 66χρονου βρέθηκε μπροστά από το σπίτι, εκεί που είναι οι κόκκινες κορδέλες. Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι να κρυφτεί, η μητέρα βγήκε σε ένα ξέφωτο μέσα στο οικόπεδο και διασώθηκε την τελευταία στιγμή από τους πυροσβέστες.

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Τραγωδία στη Λητή: Αγνόησαν το 112 και έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι τους 

Τραγωδία στη Λητή: Αγνόησαν το 112 και έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν το σπίτι τους 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος μέχρι τις 15:30 περίπου επικοινωνούσε με συμμαθητές του σε ομάδα επικοινωνίας. Λίγα λεπτά μετά, το τηλέφωνό του νέκρωσε.

Η φωτιά, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 από την Ανθούπολη καίγοντας σιτηρά και χαμηλή βλάστηση, έφτασε πολύ γρήγορα έξω από τη Λητή και περικύκλωσε το κτήμα που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση. Ο 66χρονος εκπαιδευτικός αρνήθηκε να φύγει. Έμεινε μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του. Πυκνοί καπνοί είχαν τυλίξει τη Λητή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί το χωριό.

Η 40χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο είναι εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της βρίσκονται συγγενείς και η αδελφή του νεκρού άντρα της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΛΗΤΗ
 |
ΔΕΡΒΕΝΙ
 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top