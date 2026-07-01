Μαμά για τρίτη φορά έγινε η Sienna Miller, η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες American Sniper (2014), G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009), Stardust (2007) και άλλες πολλές, και δημοσίευσε μία φωτογραφίες του νεογέννητου παιδιού της.

Η δημοφιλής ηθοποιός γέννησε τον Μάιο όμως ούτε η ίδια αλλά ούτε και ο σύντροφός της Oli Green, που είναι επίσης ηθοποιός και έχει παίξει στις ταινίες Bridget Jones: Mad About the Boy (2025), Lift / Εν πλω (2024), A Good Person / Μια Απροσδόκητη Σχέση (2023): δεν είχαν αποκαλύψει τότε το φύλο του παιδιού τους.

Η Sienna Miller δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδέα για το πώς ήταν η ζωή τους από τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, στο νοσοκομείο αλλά και μετά το εξιτήριο που πήρε κρατώντας στα χέρια το τρίτο παιδί της.

Sienna και Oli είναι αρραβωνιασμένοι και μαζί μία κόρη 3χρονη κόρη, ενώ η ηθοποιός έχει αποκτήσει άλλο ένα παιδί στο παρελθόν τη 13χρονη Marlowe καρπό του έρωτά της από τον επίσης ηθοποιό Tom Sturridge.

