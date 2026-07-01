Ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί και δημοσίευσε φωτογραφίες

Η Σιέννα Μίλερ είναι αρραβωνιασμένη με τον Oli Green

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Sienna Miller έγινε μαμά για τρίτη φορά και δημοσίευσε φωτογραφίες του νεογέννητου παιδιού της.
  • Γέννησε τον Μάιο, αλλά δεν είχε αποκαλύψει το φύλο του παιδιού της.
  • Η Sienna και ο σύντροφός της Oli Green είναι αρραβωνιασμένοι και έχουν μία 3χρονη κόρη.
  • Η ηθοποιός έχει επίσης μία 13χρονη κόρη, τη Marlowe, από προηγούμενη σχέση της.
  • Δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη και τη ζωή τους μετά τη γέννα.

Μαμά για τρίτη φορά έγινε η Sienna Miller, η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες American Sniper (2014), G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009), Stardust (2007) και άλλες πολλές, και δημοσίευσε  μία φωτογραφίες του νεογέννητου παιδιού της.

 

 

Σιένα Μίλερ: Γέννησε το δεύτερο μωράκι της η ηθοποιός

Η δημοφιλής ηθοποιός γέννησε τον Μάιο όμως ούτε η ίδια αλλά ούτε και ο σύντροφός της Oli Green, που είναι επίσης ηθοποιός και έχει παίξει στις ταινίες Bridget Jones: Mad About the Boy (2025), Lift / Εν πλω (2024), A Good Person / Μια Απροσδόκητη Σχέση (2023): δεν είχαν αποκαλύψει τότε το φύλο του παιδιού τους.

Η Sienna Miller δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδέα για το πώς ήταν η ζωή τους από τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, στο νοσοκομείο αλλά και μετά το εξιτήριο που πήρε κρατώντας στα χέρια το τρίτο παιδί της.

 

 

Sienna και Oli είναι αρραβωνιασμένοι και μαζί μία κόρη 3χρονη κόρη, ενώ η ηθοποιός έχει αποκτήσει άλλο ένα παιδί στο παρελθόν τη 13χρονη Marlowe καρπό του έρωτά της από τον επίσης  ηθοποιό Tom Sturridge.
 

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