Ποια τραγουδίστρια μπέρδεψαν με τη Βανδή και εκείνη απαντούσε σαν να ήταν;

Οι δύο τραγουδίστριες είναι χρόνια φίλες

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Πώς στο παρελθόν έχει τύχει να την έχουν μπερδέψει με τη συνάδελφό της Δέσποινα Βανδή και πως εκείνη απαντούσε σαν να είναι η ίδια, αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Έλλη Κοκκίνου.

Έλλη Κοκκίνου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Έλλη Κοκκίνου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η τραγουδίστρια, όπως τόνισε στο Happy Day απαντούσε σαν να ήταν η Δέσποινα όμως ο συνομιλητής της κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά.

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«Αχ, ναι. Με τη Δέσποινα Βανδή. Εγώ απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου λέει “τελικά δεν είσαι η Δέσποινα;” λέω “όχι”.” τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δύο τραγουδίστριες είναι πολύ καλές φίλες αρκετές δεκαετίες και ανταλλάσσουν μυστικά μαγειρικής, στηρίζουν η μία την άλλη και συχνά αναφέρονται με μεγάλη θέρμη.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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