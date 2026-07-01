Έληξε η μίσθωση & ο ενοικιαστής δε φεύγει - Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης

Βήμα βήμα όσα μπορεί να κάνει, από την ΕΕΚΕ

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΕΕΚΕ
Τι Να Κάνει Ο Ιδιοκτήτης Αν Δεν Φεύγει Ο Ενοικιαστής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μίσθωση λήγει αυτόματα για ορισμένη διάρκεια, ενώ για αορίστου απαιτεί έγγραφη καταγγελία.
  • Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την αποχώρηση του ενοικιαστή με προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση.
  • Αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή αποβολής στο δικαστήριο.
  • Απαγορεύεται η αλλαγή κλειδαριών ή η διακοπή ρεύματος/νερού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί σιωπηρά αν ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά άμεσα.

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς άδεια; Ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τα βασικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν:

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση;

  • Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.
  • Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει;

  1. Προφορική επικοινωνίακαι έγγραφη ειδοποίηση
  • Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.
  • Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.

2. Αγωγή αποβολής (έξωσης)

  • Αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.
  • Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.
  • Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.

3. Όχι σε ιδιωτικές παρεμβάσεις!

  • Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.
  • Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.

Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης;

Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

  • Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας – έχει λήξει;
  • Αποφύγετε παρεξηγήσεις – ενεργήστε εγγράφως.
  • Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  • Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
  • Τel : 210-8817730
  • Web: www.eeke.gr
  • e-mail: info@eeke.gr
  • fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/
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