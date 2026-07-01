BMW Highway Assistant: Οδήγηση χωρίς...χέρια

Οι πελάτες της BMW έχουν διανύσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς τα χέρια στο τιμόνι με το BMW Highway Assistant. Η λειτουργία χρησιμοποιείται καθημερινά σε μοντέλα όπως οι BMW Σειρά 5 και Σειρά 7, καθώς και στις BMW iX, X5, X6, X7 και XM, αλλά και στη νέα BMW iX3.Το BMW Highway Assistant επιτρέπει hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα αναλαμβάνει τον διαμήκη και πλευρικό έλεγχο του οχήματος και υποστηρίζει τον οδηγό με αυτοματοποιημένες αλλαγές λωρίδας, οι οποίες επιβεβαιώνονται με ένα βλέμμα.

Με τη νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης της BMW, η διαθεσιμότητα του BMW Highway Assistant στην Ευρώπη επεκτείνεται σημαντικά, από μία μόνο χώρα σε περισσότερες από 20. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει πλέον υποστήριξη από την είσοδο έως την έξοδο του αυτοκινητόδρομου (entry-to-exit), όταν η πλοήγηση μέσω του BMW Maps είναι ενεργή.



Η hands-free υποβοηθούμενη οδήγηση με το BMW Highway Assistant βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας. Αυτή περιλαμβάνει εφεδρικά συστήματα για την ανίχνευση λωρίδας και τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος μέσω καμερών και χαρτών υψηλής ανάλυσης. Με τη χρήση δεδομένων από τις πλευρικές κάμερες, το σύστημα ελέγχει συνεχώς αν το όχημα διατηρείται στο κέντρο της λωρίδας. Ένας υπολογιστής ασφαλείας στον υπολογιστή ADAS παρακολουθεί διαρκώς τη σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων. Παράλληλα, ο οδηγός παραμένει πάντοτε υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος.

Μια κάμερα παρακολούθησης του οδηγού διασφαλίζει ότι αυτός παραμένει σε εγρήγορση και έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό, αναλύονται η κατεύθυνση του βλέμματός του, η κατάσταση των ματιών του και οι κινήσεις του κεφαλιού του. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι να επιτρέπεται αποκλειστικά υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Όποτε είναι αναγκαίο, ο οδηγός ειδοποιείται έγκαιρα να τοποθετήσει τα χέρια του στο τιμόνι, για παράδειγμα πλησιάζοντας σε μία έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Για τη νέα γενιά οχημάτων, ξεκινώντας από τη νέα BMW iX3, το Motorway Assistant έχει εξελιχθεί περαιτέρω μέσω του BMW Symbiotic Drive. Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει αρμονική συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υποβοήθησης και του οδηγού. Όταν η υποβοήθηση είναι ενεργή, ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει, να στρίβει ή να φρενάρει όποτε το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απενεργοποιείται άμεσα η διαμήκης και πλευρική καθοδήγηση του οχήματος. Η διαισθητική λογική λειτουργίας και οι ευκρινείς ενδείξεις του BMW Panoramic iDrive καθιστούν τη χρήση των λειτουργιών υποβοήθησης απλή και άμεσα ελεγχόμενη ανά πάσα στιγμή, υποστηρίζοντας την ασφαλή αξιοποίηση των πλέον προηγμένων δυνατοτήτων αυτοματοποίησης που προβλέπονται στο SAE Level 2.