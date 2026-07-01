Φωτιά στη Φθιώτιδα: Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Στη μάχη με τις φλόγες και ισχυρές επίγειες δυνάμεις

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Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 01.07.26, 15:06
Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλαπόδι Φθιώτιδας το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 56 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να είναι σε επιφυλακή.
  • Οι κάτοικοι της Σφάκας προειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια.

Φωτιά ξέσπασε  σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, το μεσημέρι της Τετάρτης. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην κατάσβεσή συνδράμουν και εναέρια μέσα. 

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. 

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ήχησε το 112 - Εκκένωση της Σφάκας

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς. 

 «Πυρκαγιά στην περιοχή του Καλαπόδι της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σφάκα και Ζέλι να είστε σε επιφυλακή», αναφέρει το μήνυμα.

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα προς τους κατοίκους της Σφάκας, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κινηθούν προς την Ελάτεια.

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