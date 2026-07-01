Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην κατάσβεσή συνδράμουν και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ήχησε το 112 - Εκκένωση της Σφάκας

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Kalopodi of the regional unit of #Fthiotida



‼️ If you are in the area of #Sfaka and #Zeli stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Καλαπόδι της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σφάκα και Ζέλι να είστε σε επιφυλακή», αναφέρει το μήνυμα.

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα προς τους κατοίκους της Σφάκας, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κινηθούν προς την Ελάτεια.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Sfaka of the regional unit of #Fthiotida



‼️ If you are in the area move to #Elatia



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026