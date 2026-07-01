Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετείχαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 17:16 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Γεώργιος #Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιώς και #Νήσων ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl @pyrosvestiki @hellenicpolice

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.