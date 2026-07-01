Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέθανα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: argonafplia.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 1ης Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα με 65 πυροσβέστες, 19 οχήματα και αεροπυρόσβεση από 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 17:16 στους κατοίκους για την κατάσταση της πυρκαγιάς.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς με drone και θερμικές κάμερες.
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετείχαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 17:16 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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