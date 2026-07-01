Πώς το 2021 που διαγνώσθηκε με καρκίνο των ωοθηκών δούλευε φαλακρή και έχοντας τομή από χειρουργείο ενώ ο τότε σύντροφός της καθόταν σε ένα καναπέ όντας άνεργος, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Δώρα Χρυσικού.

Η ίδια, όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” , δεν ήταν εύκολο να διακόψει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο καθώς ήταν μαζί οκτώ χρόνια.

Δώρα Χρυσικού, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ



«Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή μου "Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις". Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα. Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι "θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή". Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω. Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε "Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή". Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση... στα πάντα» δήλωσε η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις σειρές «Το σπίτι της Έμμας», «L.A.P.D», «Η Γη της Ελιάς» και άλλες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκεί άρχισε να καταλαβαίνει ότι είναι κι εκείνη με έναν τρόπο, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια και εκείνη να έχει ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο».



Η ηθοποιός ανέφερε πως ούτως η άλλως θα έφευγε από αυτή τη σχέση, όμως το γεγονός πως της χτύπησε την πόρτα ο έρωτας, την έκανε να δώσει τέλος στη σχέση αυτή πιο γρήγορα.

Δώρα Χρυσικού, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO



«Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα. Είναι η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μία εκδοχή του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμά και λες πια "σε παρακαλώ ας το λήξουμε, γιατί έχω χαθεί". Θα πω κάτι, που το λέω πρώτη φορά. Αυτό έγινε μετά την ασθένειά μου. Είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της φροντίδας, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με φρόντισε στην ασθένειά μου, ήταν μία μακροχρόνια σχέση που είχα και ένιωθα ότι του χρωστάω. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και ίσως αν δεν είχα αρρωστήσει, να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα» δήλωσε και πρόσθεσε:



«Με έβγαλε από αυτή την κατάσταση το γεγονός ότι ξαναπάτησα στα πόδια μου, είδα τη μεγάλη εικόνα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή».



