Δίκη για μήνυση Κιμούλη: Τα πρώτα λόγια Βλαντή, Δούκα, Χρυσικού

Συγκίνηση και δάκρυα χαράς μετά την αθώωση

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Τα πρώτα λόγια της Παναγιώτας Βλαντή, της Ζέτας Δούκα και της Δώρας Χρυσικού μετά την αθώωση στη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παναγιώτα Βλαντή αθωώθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Γιώργου Κιμούλη.
  • Η Βλαντή δήλωσε ότι υπερασπίστηκε τις γυναίκες που κατήγγειλαν κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου.
  • Βασική μάρτυρας ήταν η Δώρα Χρυσικού, ενώ παρούσα ήταν και η Ζέτα Δούκα, που κατέθεσαν για την αλήθεια των γεγονότων.
  • Ο Γιώργος Κιμούλης χαρακτήρισε την υπόθεση ως 'δολοφονία χαρακτήρα' και αντέτεινε ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.
  • Η δίκη είχε εντάσεις και φορτισμένες στιγμές, με τις ηθοποιούς να εκφράζουν τη συγκίνησή τους.

Αθωώθηκε σήμερα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η γνωστή ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, μετά από μήνυση του Γιώργου Κιμούλη

Κιμούλης κατά Βλαντή: Ένταση στη δίκη με τον δικηγόρο του και τη Δούκα

Η ηθοποιός είχε βρεθεί κατηγορούμενη για δηλώσεις που είχε κάνει σχετικά με καταγγελλόμενες κακοποιητικές συμπεριφορές του ηθοποιού και σκηνοθέτη. 

Η κ. Βλαντή, όπως και οι ηθοποιοί Ζέτα Δούκα και Δώρα Χρυσικού, μίλησαν στο STAR και στην Τασούλα Παπανικολάου αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. 

«Είμαι ανακουφισμένη και το “μπράβο” ανήκει εδώ στις κυρίες που πρωτοστατήσανε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπερασπίστηκα τις δύο κυρίες», δήλωσε η κ. Βλαντή.  

Παναγιώτα Βλαντή - Ζέτα Δούκα - Δώρα Χρυσικού

Παναγιώτα Βλαντή - Ζέτα Δούκα - Δώρα Χρυσικού μιλούν στο Star μετά την αθώωση

Η συγκίνηση της Παναγιώτας Βλαντή μετά την αθώωση 

Η Παναγιώτα Βλαντή δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά την αθωωτική απόφαση, σε μια δίκη όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις αλλά και οι φορτισμένες στιγμές. 

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν η ηθοποιός είχε κάνει δηλώσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, αναφερόμενη στον Γιώργο Κιμούλη. Όπως είχε διευκρινίσει, μετέφερε όσα της είχε πει η Δώρα Χρυσικού, στο πλαίσιο περιστατικών που είχαν συζητηθεί και με τη Ζέτα Δούκα. 

«Ήταν ηθική μου υποχρέωση να συμπαρασταθώ σε αυτές τις γυναίκες. Δεν επινόησα κανένα ψευδές γεγονός, δεν έχω πει ψέματα. Είναι προς τιμήν της κ. Δούκα που βγήκε και μίλησε», υποστήριξε στη δίκη.  

Ζέτα Δούκα

Η κατάθεση της Δώρας Χρυσικού στο δικαστήριο 

Βασική μάρτυρας στην υπόθεση ήταν η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, ενώ στο ακροατήριο βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα. 

«Εγώ στέκομαι πάντα στην αλήθεια, καταθέτω την αλήθεια. Το ξαναέζησα… ήταν δάκρυα ταραχής», δήλωσε η Ζέτα Δούκα.  

«Κάποιοι άνθρωποι έχουν το ηθικό βάρος να πουν αυτά που έζησαν», είπε από την πλευρά της η Δώρα Χρυσικού.  

Δώρα Χρυσικού

Η κατάθεση του Γιώργου Κιμούλη 

Ο Γιώργος Κιμούλης στην κατάθεσή του έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα». 

«Έφεραν μάρτυρα να πει ότι εγώ κλώτσαγα άνθρωπο σε παράσταση στην οποία δεν έπαιζα. Τότε σκέφτηκα ότι μιλάμε για δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε μεταξύ άλλων.  

Οι δύο πλευρές δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη και αποχώρησαν από τα δικαστήρια με διαφορά λίγων λεπτών. 

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