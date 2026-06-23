Τα πρώτα λόγια της Παναγιώτας Βλαντή, της Ζέτας Δούκα και της Δώρας Χρυσικού μετά την αθώωση στη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Αθωώθηκε σήμερα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η γνωστή ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, μετά από μήνυση του Γιώργου Κιμούλη.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί κατηγορούμενη για δηλώσεις που είχε κάνει σχετικά με καταγγελλόμενες κακοποιητικές συμπεριφορές του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Η κ. Βλαντή, όπως και οι ηθοποιοί Ζέτα Δούκα και Δώρα Χρυσικού, μίλησαν στο STAR και στην Τασούλα Παπανικολάου αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης.

«Είμαι ανακουφισμένη και το “μπράβο” ανήκει εδώ στις κυρίες που πρωτοστατήσανε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπερασπίστηκα τις δύο κυρίες», δήλωσε η κ. Βλαντή.

Παναγιώτα Βλαντή - Ζέτα Δούκα - Δώρα Χρυσικού μιλούν στο Star μετά την αθώωση

Η συγκίνηση της Παναγιώτας Βλαντή μετά την αθώωση

Η Παναγιώτα Βλαντή δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά την αθωωτική απόφαση, σε μια δίκη όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις αλλά και οι φορτισμένες στιγμές.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν η ηθοποιός είχε κάνει δηλώσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, αναφερόμενη στον Γιώργο Κιμούλη. Όπως είχε διευκρινίσει, μετέφερε όσα της είχε πει η Δώρα Χρυσικού, στο πλαίσιο περιστατικών που είχαν συζητηθεί και με τη Ζέτα Δούκα.

«Ήταν ηθική μου υποχρέωση να συμπαρασταθώ σε αυτές τις γυναίκες. Δεν επινόησα κανένα ψευδές γεγονός, δεν έχω πει ψέματα. Είναι προς τιμήν της κ. Δούκα που βγήκε και μίλησε», υποστήριξε στη δίκη.

Η κατάθεση της Δώρας Χρυσικού στο δικαστήριο

Βασική μάρτυρας στην υπόθεση ήταν η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, ενώ στο ακροατήριο βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα.

«Εγώ στέκομαι πάντα στην αλήθεια, καταθέτω την αλήθεια. Το ξαναέζησα… ήταν δάκρυα ταραχής», δήλωσε η Ζέτα Δούκα.

«Κάποιοι άνθρωποι έχουν το ηθικό βάρος να πουν αυτά που έζησαν», είπε από την πλευρά της η Δώρα Χρυσικού.

Η κατάθεση του Γιώργου Κιμούλη

Ο Γιώργος Κιμούλης στην κατάθεσή του έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

«Έφεραν μάρτυρα να πει ότι εγώ κλώτσαγα άνθρωπο σε παράσταση στην οποία δεν έπαιζα. Τότε σκέφτηκα ότι μιλάμε για δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι δύο πλευρές δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη και αποχώρησαν από τα δικαστήρια με διαφορά λίγων λεπτών.

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