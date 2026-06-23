Την αθώωση της Παναγιώτας Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Γιώργος Κιμούλης αποφάσισε το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, όταν η ηθοποιός μίλησε το 2023 για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του, εξέφρασε όσα πίστευε ότι ήταν αληθινά, βασιζόμενη σε μαρτυρίες συναδέλφων και σε πληροφορίες που ήταν ήδη γνωστές στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προέκυψε πρόθεση συκοφάντησης, στοιχείο απαραίτητο για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Κατά την απολογία της, η Παναγιώτα Βλαντή υποστήριξε ότι δεν κατασκεύασε κανένα ψευδές περιστατικό, αλλά μετέφερε όσα της είχε περιγράψει η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού. Παράλληλα, ανέφερε ότι ένιωσε υποχρέωση να στηρίξει συναδέλφους της που είχαν καταγγείλει παρόμοιες συμπεριφορές.

Νωρίτερα, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, στην κατάθεσή του, υποστήριξε ότι η Παναγιώτα Βλαντή δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση μαζί του ότι υιοθέτησε απόψεις και κρίσεις που βασίζονται σε πληροφορίες τρίτων προσώπων και όχι σε προσωπική εμπειρία. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα σε όσα κάποιος έχει ακούσει ή του έχουν μεταφερθεί και σε γεγονότα που έχουν πραγματικά συμβεί.

Γιώργος Κιμούλης - Παναγιώτα Βλαντή / Φωτογραφίες αρχείου NDP (Παναγιώτης Κουφαλέξης, Νίκος Ζότος)

Ένταση στη δικαστική αίθουσα με τον δικηγόρο του Κιμούλη και τη Ζέτα Δούκα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας βρέθηκε στο δικαστήριο και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, προκειμένου να στηρίξει την Παναγιώτα Βλαντή.

Η παρουσία της προκάλεσε ένταση, καθώς ο συνήγορος του Γιώργου Κιμούλη, Βασίλης Καπερνάρος, απευθυνόμενος προς την έδρα φέρεται να σχολίασε με έντονο ύφος τη στάση της ηθοποιού, κάνοντας παράλληλα αναφορές τόσο στη Ζέτα Δούκα όσο και στις κυρίες Βλαντή και Χρυσικού. «Κοιτάξτε την, κοιτάξτε την! Γελάει με ειρωνία, όπως και οι άλλες», φέρεται να είπε ο κ. Καπερνάρος.

Ζέτα Δούκα - Δώρα Χρυσικού / Φωτογραφία αρχείου NDP

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, με τη διαδικασία να συνεχίζεται σε τεταμένο κλίμα.

Λίγο αργότερα, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για περίπου 10 με 15 λεπτά, ζητώντας από την πλευρά του Γιώργου Κιμούλη να προσκομίσει το σύνολο των αποφάσεων που σχετίζονται με υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστές επιθυμούν να εξετάσουν συνολικά το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τον Γιώργο Κιμούλη και όχι μόνο τα όσα αφορούν τις δηλώσεις της Εβελίνας Βλαντή.

Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο αναμένεται να μελετήσει αποφάσεις που αφορούν το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), τις σχετικές δικαστικές διαμάχες, καθώς και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με τον ηθοποιό, μεταξύ αυτών και εκείνη της Ζέτας Δούκα.