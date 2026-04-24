Δώρα Χρυσικού: «Είχα πει ότι δεν θα κάνω την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου»

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4), η Δώρα Χρυσικού βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» μαζί με τη μητέρα της, Μέλπω Λεκατσά, σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της, καθώς και τις μακάβριες σκέψεις που έκανε πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Ήμουν να καταρρεύσω, φυσικά. Δηλαδή στο τραυματικό εκείνο ραντεβού με τον γιατρό, βγήκα και είχα πει τότε ότι “δεν θα κάνω την επέμβαση, θα κάνω τη διαθήκη μου”.

Πήρα τηλέφωνο την αδελφή μου και της είπα “επειδή μάλλον θα πεθάνω να προσέχεις τη μαμά”. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση παγωμένη», εξομολογήθηκε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

«Το φοβερό, όμως, ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτή η αγωνία δηλαδή, γιατί έχω υπάρξει και γω στη θέση αυτήν, όταν χειρουργούταν η αδελφή μου. Απλώς στη δική μου περίπτωση, επειδή ο καρκίνος είχε φύγει από τις ωοθήκες και είχε πάει στο εξωμήτριο, κάποια στιγμή, περίπου στις έξι ώρες επειδή είχα δυο γιατρούς, ενώ με είχαν καθαρίσει για το γυναικολογικό κομμάτι, σηκώνουν το συκώτι και από πίσω βρίσκουν τρεις διηθήσεις σαν φακή», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια στις ώρες αγωνίας που πέρασε η μητέρα της, η οποία δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της: «Καλούν τη μητέρα μου, λοιπόν, είναι έτοιμοι να με κλείσουν και της λένε ότι θα κάνω άλλες έξι ώρες χειρουργείο. Φαντάσου αυτή τη γυναίκα που, όταν της είπαν “σηκώνουμε το συκώτι”, λιποθύμησε. Μου το είπαν άνθρωποι μετά αυτό», συμπλήρωσε η Δώρα Χρυσικού.

Μέλπω Λεκατσά: Η δραματική εγκυμοσύνη πριν γεννήσει τη Δώρα Χρυσικού

Η Μέλπω Λεκατσά αποκάλυψε στην εκπομπή της ΕΡΤ τη δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε, πριν γεννήσει την κόρη της, Δώρα Χρυσικού. Όπως είπε, το γεγονός ότι αναγκάστηκε στον 5ο μήνα να διακόψει την κύηση τής προκάλεσε βαθύ τραύμα.

«Πριν από τη Δώρα έχει υπάρξει μια δραματική εγκυμοσύνη. Δε θέλησα να μιλήσω για αυτή, η οποία διεκόπη ευτυχώς, γιατί θα μου ήταν πολύ δυσάρεστο αν είχε συνεχιστεί. Αυτή η διακοπή, επειδή ήταν σε προχωρημένο μήνα, δηλαδή δεν ήταν οι πρώτες εβδομάδες που επιτρέπεται, μου άφησε ένα μεγάλο τραύμα μέσα μου. Ότι εγώ θέλω ντε και καλά, να νικήσω το καθεστώς και να γίνω μητέρα.

Και αυτό το προσπάθησα πάρα πολύ. Γιατί το πρώτο παιδί που έμεινα έγκυος το έχασα πέντε μηνών, άλλωστε ήταν μια προβλέψιμη για εμένα κατάσταση, μου έλεγαν ότι δεν θα κάνω παιδί, μετά πείσμωσα τόσο πολύ. Μου είχαν πει να αφήσω ένα χρόνο, στους τέσσερις μήνες ξαναέμεινα έγκυος και έκατσα εννέα μήνες στο κρεβάτι. Βέβαια για θέμα προστασίας κάθισα και για τη δεύτερη κόρη, η οποία ήρθε μετά από 16 χρόνια. Αλλά φοβόμουν ότι κάτι θα συμβεί».