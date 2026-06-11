Την Αλεξάνδρα Λαδικού η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του ’60 και του ’70 παίζοντας σε πολλές ελληνικές ταινίες, ανάμεσα σ’ αυτές «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», «Τα Χριστούγεννα του Αλήτη», «Τα κόκκινα φανάρια», «Ο γυρισμός του στρατιώτη» και άλλες πολλές, αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», πως όταν έπαιζε σε αυτές τις σπουδαίες ταινίες εκείνη την περίοδο ήταν δυστυχισμένη.

«Ευνοήθηκα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Είχα κάποιους αγγέλους. Παρόλα αυτά τις ταινίες μου δεν της βλέπω. Ομολογώ πως ήμουν δυστυχισμένη όταν γύριζα τις ταινίες γιατί η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Είχα σπουδάσει θέατρο.

Η καταξιωμένη ηθοποιός εκτός από τη δουλειά της ήθελε πολύ να κάνει οικογένεια και τα κατάφερε. Σήμερα έχει δύο γιους οι οποίοι της έχουν χαρίσει τρία εγγόνια.

Η ίδια σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε δηλώσει πως της άρεσε πάντα να φροντίζει τους δικούς της ανθρώπους, την οικογένειά της. Η Αλεξάνδρα Λαδικού μαζί με τους Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Βασίλη Καΐλα, Αλεξάνδρα Λαδικού, Σωτήρη Τζεβελέκο και Άννα Φόνσου βραβεύτηκαν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Τη βραδιά παρουσίασαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Άκης Σακελλαρίου, και ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας.

Δείτε την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα