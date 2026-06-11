Ίλιον: Ποιος είναι ο άνδρας που ξυλοκόπησε γυναίκα οδηγό

Εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή εκκρεμούσε σε βάρος του οδηγού / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα, μετά από έντονο διαπληκτισμό με οδηγό στα σύνορα Καματερού και Ιλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, ο άνδρας που καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται στη γυναίκα είχε σε βάρος του εκκρεμή εισαγγελική παραγγελία για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι τότε από τις Αρχές. 

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα προσέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 

Επίθεση σε γυναίκα στο Ίλιον

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία του οχήματος που εμφανίζεται στο βίντεο. Μέσω των πινακίδων κυκλοφορίας εντόπισαν αρχικά την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, μια γυναίκα αλβανικής καταγωγής που διαμένει στη Ραφήνα. 

Η ίδια φέρεται να εξήγησε ότι είχε πουλήσει το όχημα στον συγκεκριμένο άνδρα, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εξακολουθεί να εμφανίζεται στο όνομά της. 

Από τα στοιχεία που έδωσε στις Αρχές, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη. 

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο Ίλιον: «Δε θα κάνω πίσω»

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από λογομαχία μεταξύ των δύο οδηγών σε στενό δρόμο. 

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή, έχει καταγραφεί ο διάλογος μεταξύ των δύο οδηγών:  

«Άκουσε με, επειδή εγώ είμαι επαγγελματίας οδηγός, άκου τι λέει ο ΚΟΚ. Στρίβεις, ελέγχεις, μένεις διαγώνια, βγάζεις φλας. Από πίσω κρατάς απόσταση ασφαλείας και μετά μπαίνεις. Δε θα κάνω εγώ πίσω 100 μέτρα», ακούγεται να λέει στην οδηγό ο κατηγορούμενος. 

Όταν εκείνη του απαντάει ότι δεν είναι 100 μέτρα και όταν την είδε εκείνος επιτάχυνε, ξεκίνησε έντονη λογομαχία, που κατέληξε στην επίθεση σε βάρος της γυναίκας, με τον άνδρα να κάνει τελικά όπισθεν και να φεύγει. 

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές . 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

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