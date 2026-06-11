Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Ιράν: Ο Μεχντί Ταρέμι και οι συμπαίκτες του τίμησαν την μνήμη των αδικοχαμένων κοριτσιών / Βίντεο: ΕΡΤ

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Ο Μεχντί Ταρέμι μίλησε για το πώς εκλαμβάνει το... κλίμα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκπροσωπώντας τη χώρα του Ιράν.

Η εθνική ομάδα του 33χρονου φορ του Ολυμπιακού θα προπονείται στο Μεξικό, αλλά θα δώσει και τους τρεις αγώνες των ομίλων στις ΗΠΑ, και ο Ταρέμι εξέφρασε τις σκέψεις του τόσο για την γεωπολιτική κατάσταση στην πατρίδα του όσο και για το τι περιμένει να βιώσει στην φετινή διοργάνωση. 

«Έχω συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και πάντα λένε ότι μόλις κατεβείς από το αεροπλάνο και μπεις στη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, υπάρχει μια μοναδική ατμόσφαιρα φιλικότητας και παγκόσμιας ενότητας. Δυστυχώς, δεν το νιώθω αυτό αυτή τη στιγμή...»

 

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