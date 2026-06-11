Jeep Compass: Μπορείτε να το δείτε στη Βελμάρ

Με τιμές από 36.190 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 16:14 Κρήτη: Ξεσπούν Οι Γονείς 32χρονης Που Σκοτώθηκε Σε Τροχαίο
11.06.26 , 16:06 Βασίλης Καΐλας: Αποκάλυψε γιατί δε βλέπει τις ταινίες του
11.06.26 , 16:03 Ίλιον: Ποιος είναι ο άνδρας που ξυλοκόπησε γυναίκα οδηγό
11.06.26 , 15:57 Παξοί: Φωτιά σε τουριστικά σκάφη στο λιμάνι - Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών
11.06.26 , 15:41 Αλεξανδρούπολη: Η Απόφαση Για Τον Δημήτρη Που Σκοτώθηκε Σε Ρομποτικό Κάδο
11.06.26 , 15:37 Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
11.06.26 , 15:37 Jeep Compass: Μπορείτε να το δείτε στη Βελμάρ
11.06.26 , 15:21 Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι να λογοκρινόμαστε»
11.06.26 , 15:16 Μπλόκο Της ΑΑΔΕ Σε 5,6 Εκατομμύρια Λαθραία Τσιγάρα
11.06.26 , 15:07 Αλεξάνδρα Λαδικού: Πώς είναι σήμερα και γιατί τότε ήταν δυστυχισμένη
11.06.26 , 14:59 Αίγιο: «Είμαι αθώος, αγαπούσα τη γυναίκα μου και τον γιο μου»
11.06.26 , 14:36 Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
11.06.26 , 14:34 Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια
11.06.26 , 14:28 Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»
11.06.26 , 14:11 Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα που βρήκε στον καφέ της και έγινε viral
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Ανδρέας: «Ήθελα να κλάψω»
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Jeep Compass: Μπορείτε να το δείτε στη Βελμάρ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Jeep Βελμάρ παρουσιάζει το νέο Jeep Compass, το C-SUV που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονη σχεδίαση καο νέο Compass επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες της κατηγορίας, απευθυνόμενο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν ένα σύγχρονο SUV με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ευελιξίας για κάθε μετακίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην τεχνολογία και την ασφάλεια, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εξελιγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Jeep Βελμάρ με τιμή από 36.190 ευρώ, προνομιακό επιτόκιο 4,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση απόκτησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
JEEP
 |
JEEP COMPASS
 |
ΒΕΛΜΑΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top