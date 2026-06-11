Η Jeep Βελμάρ παρουσιάζει το νέο Jeep Compass, το C-SUV που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονη σχεδίαση καο νέο Compass επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες της κατηγορίας, απευθυνόμενο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν ένα σύγχρονο SUV με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, συνδεσιμότητας και ευελιξίας για κάθε μετακίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην τεχνολογία και την ασφάλεια, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εξελιγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Jeep Βελμάρ με τιμή από 36.190 ευρώ, προνομιακό επιτόκιο 4,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση απόκτησης.