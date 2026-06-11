Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι να λογοκρινόμαστε»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε για τη συμπερίληψη και την πολιτική ορθότητα σε εκδήλωση για τη διαφορετικότητα.
  • Τόνισε την ανάγκη για σεβασμό και αποδοχή μεταξύ των ανθρώπων.
  • Επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά χωρίς λογοκρισία στον δημόσιο λόγο.
  • Αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου της, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική στιγμή για τη ζωή της.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε στις κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών και τοποθετήθηκε για τη συμπερίληψη, την πολιτική ορθότητα και τα όρια στον δημόσιο λόγο, στο περιθώριο εκδήλωσης αφιερωμένης στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πτυχίο που απέκτησε πρόσφατα.

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Η γνωστή δημιουργός κλήθηκε να σχολιάσει αν η ελληνική κοινωνία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και έδωσε έμφαση στην ανάγκη για αποδοχή και σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους.

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι να λογοκρινόμαστε»

Η τοποθέτηση για τη συμπερίληψη

Όπως είπε: «Σαφώς έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για να δεχτούμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον πιο όμορφα και πιο εύκολα. Ο καθένας πρέπει να είναι αυτό που είναι, με έναν σεβασμό για τον άλλον και να πορεύεται με αγάπη και συμπόρευση». 

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να υπάρχουνε όρια, αλλά όχι στο επίπεδο να μην τολμάμε να κάνουμε και μια πλάκα, ας πούμε, στον διπλανό μας, μην τυχόν και αυτό είναι παρενόχληση. Αλλά ο καθένας μέσα του ξέρει πότε είναι προσβλητικός και πότε δεν είναι. Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά, και καλώς δεν είναι, γιατί πέφτανε πολλές χοντράδες. Και έγινε πολύ σωστά αυτό το όριο που μπήκε. Αλλά το λάθος είναι και να λογοκρινόμαστε, και κάθε ατάκα, ας πούμε, που μας έρχεται στο κεφάλι να την περνάμε από δέκα χιλιάδες λογοκρισίες, μην τυχόν και μας την πούνε».

Η ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου για το πτυχίο της

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Το πτυχίο που πήρε πρόσφατα

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου της, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την ίδια. 

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«Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα της ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος», δήλωσε.

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