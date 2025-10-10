Παπαδοπούλου: «Έχει γίνει γραφικό, όταν έρθω στην τηλεόραση θα το πω πρώτη»

Δείτε όσα είπε η Δήμητρα Παπαδοπούλου στην εκπομπή του Mega

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου βγήκε στον αέρα της εκπομπής Buongiorno και μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.

Με αφορμή την παράσταση Στο Τσακ που έχει κάνει την προσαρμογή και την καλλιτεχνική επιμέλεια, αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη επιστροφή της στην τηλεόραση.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου απάντησε με τον δικό της τρόπο αν -τελικά- επιστρέφει στην TV!

«Η κατάσταση είναι τραγική κι εγώ αυτό μου έχω να προσφέρω είναι μόνο γέλιο, ταπεινά θέλω να συμμετέχω σε μία αντικαταθλιπτική παρέμβαση σ΄ αυτό που μας συμβαίνει για να γελάσω. Υπάρχουν πολύ ωραίες παραστάσεις που έχουνε μήνυμα, το Στο Τσακ έχει αποσυμφόρηση», είπε αρχικά η ηθοποιός και δημιουργός.

«Γιατί εσύ γελάς με την τηλεόραση;» είπε απευθυνόμενη στον Ανδρέα Μικρούτσικο μετά από σχετική ερώτηση. «Παλιά μικρά μαζευόμαστε και κάναμε πλάκα με τις εκπομπές. Τώρα όχι».

Όσον αφορά την επιστροφή της στην τηλεόραση, η Δήμητρα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε: «Επειδή έχει γίνει γραφικό ότι έρχομαι στην τηλεόραση, όταν θα έρθω θα το πω πρώτη. Έχω έτοιμο το σενάριο, περιμένω τα διαδικαστικά. Ελπίζω στη σειρά που ετοιμάζω να παίξω».