Χρυσικού: «Από τότε που έκανα την ολική υστερεκτομή έχω ακούσει πάρα πολλά»

Καλεσμένες στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά ήταν την Τετάρτη 8/10 η Δώρα Χρυσικού και η Ζέτα Δούκα. Οι δυο πρωταγωνίστριες μίλησαν για τη νέα τους θεατρική παράσταση «Vaginahood», με τη Δώρα Χρυσικού να αναφέρεται και στην ολική υστερεκτομή που έκανε και τα σχόλια που έχει ακούσει έκτοτε.

Χρυσικού: Το μήνυμα σε όσους κοιτούν την τομή από την επέμβαση στο σώμα της

χρυσικού

«Θίγεται και στην παράσταση το κατά πόσο το όργανο, η μήτρα καθορίζει μια γυναίκα. Το λέμε γιατί υπάρχει και μια τρανς γυναίκα στην παράσταση μας, η Άννα αλλά και εγώ ως μια γυναίκα, ως μια στρέιτ γυναίκα που πλέον δεν έχω μήτρα και πολλές φορές στον κοινωνικό μου περίγυρο αντιμετωπίζω τον χλευασμό αλλά και τον οίκτο, την απόρριψη.

Από τότε που έκανα την ολική υστερεκτομή έχω ακούσει πάρα πολλά. Μου λένε τώρα δεν είσαι ολοκληρωμένη, δεν έκανες παιδάκι… Αναρωτιέμαι και αναρωτήθηκα πόσο δικαιούμαι να είμαι γυναίκα και η απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι ότι είμαι όσο γυναίκα ένιωθα και πριν και περισσότερο» τόνισε η Δώρα Χρυσικού.

«Ευτυχία είναι να έχει βγει καθαρό το pet scan σου»

Πριν 5 μήνες, η ηθοποιός, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο και υποβλήθηκε σε υστερεκτομή, έγραψε στο προφίλ της στο Facebook:

«Ευτυχία είναι να έχει βγει καθαρό το pet scan σου.

»Ευτυχία είναι να βλέπεις την ανατολή του ηλίου στην εθνική οδό, βάζοντας στη διαπασών Μικρούτσικο, και Νταλάρα, και Μητροπάνο.

»Ευτυχία είναι οι άγνωστοι άνθρωποι που βλέπουν σε σένα το καλό και σου γράφουν λόγια παρηγοριάς και τρυφερότητας.

»Ευτυχία είναι οι φίλοι, κι η καλοσύνη των ξένων.

»Ευτυχία είναι να σε υποδέχεται η πόλη με ανοιχτή αγκαλιά και εσύ να χαμογελάς λες και έφτασες στη μήτρα των πάντων.

»Ευτυχία είναι να λαχταράς να ξαναανέβεις στη σκηνή να κάνεις αυτό που πιστεύεις και αγαπάς.

»Ευτυχία είναι να συναντάς αυτόν που αγαπάς και σε αγαπά.

»Ευτυχία είναι…. Η ζωή που κυλάει αφήνοντας πίσω τα βαρίδια».

Δείτε τη ανάρτησή της:

Σε άλλη συνέντευξή της στην τηλεόραση, η Δώρα Χρυσικού είχε πει για την εμπειρία της από τον καρκίνο: «Ήταν ένα σοκ για μένα η αρρώστια μου. Είναι ένα οπτικό σοκ και για τον άνθρωπό σου που έχει συνηθίσει να σε βλέπει αλλιώς. Είχαν πέσει τα μαλλιά μου, τα φρύδια μου, όλα. Ο σύντροφός μου με φρόντισε και μου στάθηκε πολύ στην αρρώστια. Ήταν ένα κρας τεστ. Μετράει η εγγύτητα, η αγάπη και η τρυφερότητα».

