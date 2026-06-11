Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»

Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της

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Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»
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Η τηλεφωνική επικοινωνία της Τίνας Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day, στις 21/5/26

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Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, συνεχίζει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. 

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του, που είναι χαμογελαστός, η δημοσιογράφος έγραψε στη λεζάντα:  «Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας, είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!».

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος στις 15 Απριλίου 2026, και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για 26 μέρες.

Τίνα Μεσσαροπούλου- Γιώργος Μυλωνάκης στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τίνα Μεσσαροπούλου- Γιώργος Μυλωνάκης στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στις 11 Μαΐου, η σύζυγός του έκανε γνωστό πως θα η αποκατάστασή του θα συνεχιζόταν σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, από όπου κι επέστρεψαν στα τέλη Μαΐου.

Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα - Τα νεότερα για την υγεία του

«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή», είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day.

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