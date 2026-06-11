Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στο λιμάνι του Γαΐου στους Παξούς, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε τουριστικά σκάφη που βρίσκονταν εκεί. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί που υψώθηκαν πάνω από το λιμάνι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε τουριστικό ημερόπλοιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε ταχύτατα σε δεύτερο σκάφος που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για την επιχείρηση κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς και σε άλλα αγκυροβολημένα σκάφη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν οχήματα, πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, ενισχύσεις μεταφέρθηκαν από την Ηγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάφη δεν είχαν επιβαίνοντες τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.