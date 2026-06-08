Συναγερμός για τις φωτιές: Αυξήθηκαν σε 64 το τελευταίο 48ωρο

Συνδέονται με ανθρώπινη αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Συναγερμός για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική: Ανθρώπινο χέρι πίσω από τις περισσότερες φωτιές λέει η Πυροσβεστική / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξήθηκαν σε 64 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το τελευταίο 48ωρο.
  • Οι περισσότερες φωτιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τις περισσότερες φωτιές στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως 7 Ιουνίου 2026, επιβλήθηκαν 402 πρόστιμα και πραγματοποιήθηκαν 71 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα προειδοποιεί για την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, οι περισσότερες φωτιές συνδέονται με ανθρώπινη αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.

Φωτιά Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη μελισσοκόμος για την πυρκαγιά

Αναλυτικά, η ενημέρωση για τις φωτιές το τελευταίο 48ωρο 

Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι φωτιές το τελευταίο 48χρο

Ο χάρτης με τις πυρκαγιές τις τελευταίες 48 ώρες / foties.gr 

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

H πρώτη παγκόσμια δοκιμή νέων τεχνολογιών για κατάσβεση πυρκαγιών

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο. Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να αποφευχθούν. Η προσοχή όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.
 

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