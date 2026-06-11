Η δοκιμασία του Τοίχου του MasterChef 10 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με ένταση, πίεση και αρκετά απρόοπτα που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ο Ανδρέας βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς ένα ατύχημα με ένα βαζάκι λίγο έλειψε να τινάξει τη δοκιμασία στον αέρα και να χαρίσει έναν εύκολο πόντο στην αντίπαλη μπριγάδα. Λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, ο Σωτήρης Κοντιζάς ζήτησε από τους παίκτες της μπλε ομάδας να μοιραστούν το προαίσθημά τους για το ποια μπριγάδα θα αναδειχθεί νικήτρια.

Στο sneak preview που προβλήθηκε μέσα από το Breakfast@Star, ο Πέτρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός σχετικά με τις πιθανότητες νίκης της ομάδας του.

«Σεφ, τώρα αντικειμενικά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Είχαμε και την αστοχία, αυτό που έγινε στο κυρίως, οπότε θεωρώ ότι πιθανότατα δεν είναι και πολύ με το μέρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, μιλώντας και στην κάμερα, εμφανίστηκε ακόμη πιο απαισιόδοξος, λέγοντας: «Στο δικό μου το μυαλό, θαύμα θα είναι να κερδίσουμε».

Την ίδια στιγμή, ο Ανδρέας, εμφανώς επηρεασμένος από το ατύχημα που προηγήθηκε, δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση. «Δεν ήμουν καλά. Ήθελα να κλάψω», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, η αγωνία του έδωσε γρήγορα τη θέση της στην ανακούφιση, όταν έγινε γνωστό πως ο πέμπτος πόντος κατέληξε τελικά στην μπλε μπριγάδα, η οποία κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο σκορ και να βάλει πίεση στους «κόκκινους».

MasterChef: Η ανακούφιση του Ανδρέα μετά τη νίκη της μπλε μπριγάδας

Ο Ανδρέας, που λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν απογοητευμένος και στεναχωρημένος, δεν έκρυψε τη χαρά του για την εξέλιξη της δοκιμασίας, ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του για τη στήριξή τους.

«Μπράβο, μπλε! Με σώσατε άλλη μία φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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