Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια

γωνιά που «φωνάζει» οικογένεια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφία από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας μια αγαπημένη γωνιά για την κόρη της, Ξένια.
  • Ο χώρος ακολουθεί τη φιλοσοφία του «quiet luxury» με φυσικά υλικά και minimal αισθητική.
  • Ξεχωρίζει μια πολυθρόνα με προσωποποιημένο μαξιλάρι κεντημένο με το όνομα Ξένια, που προσθέτει συγκίνηση στην ανάρτηση.
  • Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τη μητρότητα και αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της, παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η φωτογραφία αποκαλύπτει το γούστο της στη διακόσμηση και τη νέα τρυφερή πλευρά της ζωής της.

Μια τρυφερή εικόνα από το σπίτι της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο αγαπημένες γωνιές του σπιτιού όπου μεγαλώνει την κόρη της.

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Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της μετά τον ερχομό της μικρής της πριγκίπισσας, δημοσίευσε μια φωτογραφία που αποπνέει ηρεμία, οικογενειακή θαλπωρή και κομψότητα.

Στο στιγμιότυπο ξεχωρίζει μια εντυπωσιακή πολυθρόνα σε μπεζ απόχρωση με boucle υφή, τοποθετημένη σε μια φωτεινή γωνιά του σαλονιού. Ο χώρος ακολουθεί τη φιλοσοφία του «quiet luxury», με φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και minimal αισθητική που δημιουργούν ένα περιβάλλον ζεστό και φιλόξενο.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram

Το φυσικό φως λούζει το δωμάτιο, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές σκιές από τα φυτά που βρίσκονται δίπλα στην πολυθρόνα, ενώ οι διακοσμητικές λεπτομέρειες αναδεικνύουν την αγάπη της Κατερίνας Καινούργιου για την κομψότητα και την αρμονία.

Αυτό που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα ήταν το προσωποποιημένο μαξιλάρι που βρίσκεται πάνω στην πολυθρόνα. Πάνω του είναι κεντημένο το όνομα «Xenia», δηλαδή το όνομα της κόρης της παρουσιάστριας, η οποία πρόκειται να πάρει το όνομα Ξένια κατά τη βάπτισή της.

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Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή λεπτομέρεια στο σπίτι της για τη μικρή Ξένια

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έδωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση στην ανάρτηση, καθώς φανερώνει πόσο σημαντική θέση κατέχει η μικρή στη ζωή της. Άλλωστε, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η μητρότητα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της.

 

Το τελευταίο διάστημα η καθημερινότητά της περιστρέφεται γύρω από τη νέα της οικογένεια, ενώ η ίδια απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της και τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στο σπίτι και στους αγαπημένους της ανθρώπους, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις.

Η φωτογραφία αποκαλύπτει όχι μόνο το εξαιρετικό γούστο της στη διακόσμηση, αλλά και τη νέα, πιο τρυφερή πλευρά της ζωής της. Έναν χώρο γεμάτο φως, ηρεμία και οικογενειακή αγάπη, όπου κάθε αντικείμενο φαίνεται να έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

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